Антъни Генов е на полуфинал на двойки в Пловдив

Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки на международния турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК "Локомотив".

Генов и Чарлз Бари (Република Ирландия), който са поставени под номер 1 в основната схема, победиха Мадхвин Камат и Атхарва Шарма (Индия) с 4:6, 7:5, 11-9 в оспорван двубой, продължил час и 52 минути.

Българинът и неговият партньор загубиха първия сет, след като не удържаха подаването си в деветия гейм. Те обаче изравниха след 7:5 във втората част и решаващ брейк в 12-ия гейм. В шампионския тайбрек се игра равностойно до 9:9, след което Генов и Бари спечелиха две поредни разигравания и затвориха мача.

В спор за място на финала утре двамата ще играят срещу третите в схемата бразилци Едуардо Рибейро и Жоао Виктор Лурейро.

В петъчната програма ще има и два четвъртфинала на сингъл с българско участие - Пьотр Нестеров срещу Адриан Андреев и Джордж Лазаров срещу испанеца Карлос Санчес Ховер.

Турнирът е втори от сериите "Чалънджър", който се провежда тази година на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив. Комплексът ще приеме и още две международни състезания - "Чалънджър 50" в периода 30 август – 6 септември и "Чалънджър 75" с награден фонд 97 640 евро от 20 до 27 септември.

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