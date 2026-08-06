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Историческо! Юношите до 14 г. на България за първи път на полуфинал на световно

  • 6 авг 2026 | 16:36
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Историческо! Юношите до 14 г. на България за първи път на полуфинал на световно

За първи път в историята националният отбор на България за юноши до 14 г. влезе в четворката на световно първенство.

На четъртфинала на първенството в Простейов, Чехия, Бруно Дженев (ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив), Александър Борисов (ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив) и Емил Алексиев (ТК „Виа Тенис Стар", гр. София) победиха с 2:0 европейските шампиони Великобритания и продължават борбата за медалите.

В първия сингъл Александър Борисов направи обрат срещу седмия в ранглистата на Европа Оскар Ласковски – 3:6, 6:4, 6:3. Сашко изоставаше с 3:4 във втория сет, но взе седем поредни гейма, което реши мача.

Подобна серия донесе победата на Бруно Дженев срещу №2 в Европа Лиъм Шарки-. Държавният ни шампион в зала взе осем поредни гейма след 5:5 в първия сет и след победата 7:5, 6:0 направи безпредметен мача на двойки.

На полуфинала в петък националите ни срещат Бразилия.

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