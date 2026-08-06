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Александър Донски ще играе на полуфиналите на двойки в Полша

  • 6 авг 2026 | 18:59
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Александър Донски ще играе на полуфиналите на двойки в Полша

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Гроджиск Мазовецки (Полша) с награден фонд 97 640 евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), който са водачи в схемата, победиха представителите на Индия Праджвал Дев и Нитин Синха с 6:7(6), 6:2, 14-12 за час и 46 минути.

В първия сет се игра равностойно, а в тайбрека българинът и индиецът успяха да изравнят 6:6, след като изоставаха с 3:6. Те загубиха следващите две разигравания, а с това и частта. Във втория сет Донски и Бантия доминираха и след 6:2 вкараха мача в шампионски тайбрек. В него те взеха аванс от 5:1, след което от 7:3, но съперниците им направиха обрат 8:7. Играта вървеше точка за точка, но след 11:12 водачите в схемата спечелиха три поредни разигравания и стигнаха до крайния успех.

В спор за място на финала Донски и Бантия, които заработиха по 30 точки за световната ранглиста и по 790 евро, ще играят с победителите от двубоя между номер 4 в схемата Иниго Сервантес (Испания)/Денис Молчанов (Украйна) и Мирза Башич/Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина).

Българинът достигна и до четвъртфиналите в надпреварата на сингъл, където утре излиза срещу номер 2 в схемата Даниил Глинка (Естония).

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