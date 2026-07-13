Яник Синер може да е новият Джокович за следващите 10-15 години

Това беше разиграване, което олицетвори пътя на Яник Синер към втората му титла на „Уимбълдън“. В оспорвания финал Синер получи възможност да пробие сервиса на съперника си Александър Зверев. Италианецът падна на корта по време на разиграването, изправи се и принуди Зверев да допусне грешка, за да постигне първия пробив в мача след почти три часа игра.

От този момент нататък нищо не можеше да спре Синер.

Италианецът, който е №1 в света, отново падна на корта, но този път в знак на радост, след като осъществи обрат в четири сета. Така той стана едва десетият тенисист при мъжете в Оупън ерата, защитил титлата си на сингъл на „Уимбълдън“. Синер отново триумфира на единствения тенис турнир, който е гледал като дете – във времето, когато спортът, в който впоследствие щеше да се превърне в майстор, все още се конкурираше със ските и футбола за вниманието му. Начинът, по който постигна петия си успех в турнирите от Големия шлем, подсказа, че всичко отново е по старому.

Защото за кратък момент Синер изглеждаше уязвим. Месец след като световният №1 преживя огромен шок на „Ролан Гарос“, започваше да се задава още една изненада. Изправен пред угрозата да влезе в историята по нежелан начин, Синер трябваше да осъществи обрат срещу Миомир Кецманович в пет сета. Така той избегна възможността да стане едва третият действащ шампион при мъжете, отпаднал още в първия кръг на „Уимбълдън“.

Издръжливостта на 24-годишния италианец в маратонските двубои отдавна пораждаше притеснения. Преди този турнир Синер беше загубил осем от последните си девет мача, стигнали до решаващ сет. За втора поредна година той беше преживял и съкрушителен момент в Париж.

Синер пристигна на „Уимбълдън“, без да е участвал в друг турнир след невероятния си срив във втория кръг на „Ролан Гарос“. Тогава той загуби от аржентинеца Хуан Мануел Серундоло, въпреки че водеше с два сета и 5:1 гейма. Година по-рано Синер успя да се възстанови от още по-тежко поражение и да триумфира в „Ол Инглънд Клъб“. През 2025 г. той взе реванш от големия си съперник Карлос Алкарас само 35 дни след като загуби епичния им финал на „Ролан Гарос“, въпреки че водеше с два сета и разполагаше с три шампионски точки.

Сега обаче физическата му устойчивост отново беше поставена под съмнение, а първите сигнали на „Уимбълдън“ вдъхнаха надежда на онези, които се стремяха към трона му. На други тенисисти щяха да бъдат необходими месеци, за да се възстановят от подобни моменти. За Синер те се превърнаха в катализатор за достигането на още по-големи висоти.

„Тази титла означава много за мен, защото след Париж отново беше трудно“, заяви Синер. „Миналата година също беше тежко. Когато пристигнах тук обаче, се опитах да се поставя във възможно най-добрата позиция, за да бъда максимално конкурентоспособен. Работихме много дни по дълги часове и направихме много жертви, за да стигнем дотук.“

След като преди 13 дни се измъкна от поредната огромна опасност, Синер разсея с представянето си всички съмнения относно начина, по който ще реагира. С победата си над Зверев във финала в неделя Синер стана първият тенисист от 48 години, спечелил титлата при мъжете на „Уимбълдън“, след като още в първия си мач е трябвало да играе пет сета.

Той е и първият тенисист, постигнал подобно нещо в който и да е турнир от Големия шлем след испанската легенда Рафаел Надал на „Ролан Гарос“ през 2011 г.

Кейхил се гордее с "невероятната устойчивост" на Синер

Треньорът на Синер Дарън Кейхил заяви:

„По пътя имаше няколко тежки удара. Болезнени загуби. Най-много се гордеем с начина, по който той се завръща. Тези моменти не успяват да го сломят за дълго. Такова е отношението му както към тениса, така и към живота. Говорихме за неговата устойчивост и за способността му след всеки труден момент да се завръща по-добър, по-силен и по-бърз. Ако не преживееш подобни тежки моменти, може би никога няма да израснеш така, както успя да го направи той.“

Синер доминираше в ATP тура през първите пет месеца на годината. Между март и май той записа серия от 30 поредни победи и спечели пет последователни титли от турнирите Masters 1000. Това направи най-ранното му отпадане от турнир от Големия шлем за последните три години още по-изненадващо. След като преодоля огромната уплаха в първия кръг на „Уимбълдън“, Синер постигна убедителни победи в три сета във всеки от следващите си пет мача по пътя към финала.

Без съмнение най-впечатляващ беше разгромът за два часа и 20 минути на полуфинала срещу рекордьора при мъжете с 24 титли от Големия шлем Новак Джокович. В този мач Синер даде на съперника си само една възможност за пробив и я отрази с ас. Във финала в неделя обаче Синер отново демонстрира непоколебимата устойчивост, която го отведе до знаковата пета титла от Големия шлем и ще му помогне да се нареди сред великите в тениса.

След три часа и 46 минути игра Синер реализира своя 58-и печеливш удар във финала, в който трябваше да осъществи обрат след загубата на първия сет. Италианецът постави ръце върху главата си и се наслади на момента.

„Достоен шампион и невероятна защита на титлата. Както правят всички велики тенисисти, той намери начин да спечели“, заяви бившият №1 на Великобритания Тим Хенман пред BBC.

„Представянето на Синер срещу Джокович и Зверев беше наистина от световна класа.“

Синер и Зверев са двамата тенисисти в най-добра форма през този сезон. Това ще намери отражение и в ранглистата, в която в понеделник Зверев ще измести контузения Алкарас от второто място. Миналия месец Зверев сложи край на дългото си чакане за първа титла от Големия шлем. Германецът обаче вече е загубил последните си десет мача срещу Синер, който продължава да бъде с класа над него.

Синер е спечелил 44 от своите 47 мача през тази година, както и 77 от общо 83 двубоя от началото на шампионския му поход на „Уимбълдън“ преди 12 месеца. Неговата до голяма степен необезпокоявана доминация ще накара мнозина да се надяват, че Алкарас бързо ще се възстанови напълно, след като съперничеството между двамата започна да набира все по-голяма скорост.

„Мисля, че виждаме новия Новак Джокович за следващите 10–15 години“, заяви бившата шампионка на „Уимбълдън“ Марион Бартоли пред BBC Radio 5 Live. „Начинът, по който успяваше да устои на бурята, когато се налагаше, и да изпълни изключителен удар точно когато имаше нужда от него, ми напомня изключително много за Джокович.“

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Снимки: Imago