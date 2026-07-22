Возиня предвожда идеалния отбор на Мондиал 2026, избран от феновете

Вратарят на Кабо Верде Возиня и звездата на Норвегия Ерлинг Холанд са ключовите имена в най-добрите 11 на Световно първенство, избрани от феновете. Те имаха възможност да гласуват на официалната интерактивна платформа на Международната федерация ФИФА.

Возиня бе категорично начело във вота за вратар с 39.6% от гласовете, след като записа няколко впечатляващи мача за Кабо Верде. Той изпревари дори вратаря на шампиона Испания Унай Симон, който завърши със "Златната ръкавица", присъдена му от ФИФА.

🌎⭐️ OFFICIAL: FIFA release their 2026 World Cup best XI.



Any changes you’d make? pic.twitter.com/pNFI6fv57J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2026

Возиня бе без клуб, след като напусна португалския втородивизионен Шавеш преди началото на турнира. В този тим той бе съотборник на Рейналдо и Давид Кусо, които през лятото пристигнаха в българския шампион Левски. Возиня направи седем спасявания за равенството с Испания на старта, а в елиминациите помогна на отбора си да стигне до продължения срещу Аржентина.

Холанд събра 27.5% от гласовете при нападателите, след като изведе Норвегия до първи четвъртфинал в историята на страната. Той вкара седем гола в пет мача, включително два за елиминирането на петкратния шампион Бразилия.

Отборът на феновете:

вратар: Возиня (Кабо Верде)

защитници: Педро Поро (Испания), Лисандро Мартинес (Аржентина), Дайо Упамекано (Франция), Марк Кукурея (Испания)

халфове: Родри (Испания), Майкъл Олисе (Франция), Джуд Белингам (Англия)

нападатели: Лионел Меси (Аржентина), Ерлинг Холанд (Норвегия) и Килиан Мбапе (Франция)

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Снимки: Imago