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Левски пречупи шампиона на Румъния и е на крачка от третия квалификационен кръг в Шампионската лига
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Возиня предвожда идеалния отбор на Мондиал 2026, избран от феновете

  • 22 юли 2026 | 22:13
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Вратарят на Кабо Верде Возиня и звездата на Норвегия Ерлинг Холанд са ключовите имена в най-добрите 11 на Световно първенство, избрани от феновете. Те имаха възможност да гласуват на официалната интерактивна платформа на Международната федерация ФИФА. 

Возиня бе категорично начело във вота за вратар с 39.6% от гласовете, след като записа няколко впечатляващи мача за Кабо Верде. Той изпревари дори вратаря на шампиона Испания Унай Симон, който завърши със "Златната ръкавица", присъдена му от ФИФА. 

Возиня бе без клуб, след като напусна португалския втородивизионен Шавеш преди началото на турнира. В този тим той бе съотборник на Рейналдо и Давид Кусо, които през лятото пристигнаха в българския шампион Левски. Возиня направи седем спасявания за равенството с Испания на старта, а в елиминациите помогна на отбора си да стигне до продължения срещу Аржентина

Холанд събра 27.5% от гласовете при нападателите, след като изведе Норвегия до първи четвъртфинал в историята на страната. Той вкара седем гола в пет мача, включително два за елиминирането на петкратния шампион Бразилия.

Отборът на феновете:
вратар: Возиня (Кабо Верде) 
защитници: Педро Поро (Испания), Лисандро Мартинес (Аржентина), Дайо Упамекано (Франция), Марк Кукурея (Испания)
 халфове: Родри (Испания), Майкъл Олисе (Франция), Джуд Белингам (Англия) 
нападатели: Лионел Меси (Аржентина), Ерлинг Холанд (Норвегия) и Килиан Мбапе (Франция)

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Снимки: Imago

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