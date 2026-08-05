Панатинайкос направи трансферен удар часове преди мача с ЦСКА 1948

Гръцкият гранд Панатинайкос официално обяви привличането на Леви Гарсия от Спартак (Москва). Футболистът пристига под наем за една година, като в договора е включена и опция за закупуване. Обащаат стойност на сделката е малко над 13 млн. евро.

Роденият на 20 ноември 1997 г. в Тринидад и Тобаго нападател добре познава гръцкото първенство. В продължение на пет сезона той носеше екипа на АЕК, но сега ще защитава цветовете на друг от местните грандове.

Първият клуб на Леви Гарсия в Европа е АЗ Алкмаар, за който записва 43 мача. По време на престоя си в Нидерландия той играе и в Екселсиор (Ротердам) като преотстъпен.

През лятото на 2018 г. националът на Тринидад и Тобаго е привлечен от израелския Кирят Шмона, а година по-късно преминава в Бейтар (Йерусалим). През септември 2020 г. подписва с АЕК, с който печели шампионската титла и Купата на Гърция през 2023 г., като записва общо 160 мача, 56 гола и 27 асистенции.

През февруари 2025 г. Гарсия се мести в Русия, за да заиграе за Спартак (Москва), като успява да спечели Купата на Русия.

Нападателят се присъедини към ПАО ден преди мача срещу ЦСКА 1948 от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, но няма картотека за турнира.

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