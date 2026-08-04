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Треньорът на Панатинайкос: Ние сме фаворити, но определено няма да е лесно

  • 4 авг 2026 | 16:34
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Треньорът на Панатинайкос Якоб Нееструп разкри очакванията си преди първия мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу ЦСКА 1948. Датчанинът смята, че неговият отбор е фаворит, но добави, че няма да е лесно за гръцкия гранд.

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„Стремим се да бъдем по-добри. В квалификациите нещата не са лесни. Всички отбори се опитват да намерят начин да преминат. Ние сме фаворити, но определено няма да е лесно. Всички противници в Европа са трудни.

Не се притеснявам. Ако имах такива притеснения, нямаше да съм в отбор на толкова високо ниво. Нямаме място за грешки. Срещу Пакши не задържахме топката дълго, сега трябва да я задържаме повече и да създаваме повече положения в атакуващата третина. Не съм съгласен, че ЦСКА 1948 е отбор, ориентиран към защитата. Те знаят как да атакуват добре. Гръцките отбори също знаят как да атакуват добре. Не бива да се отнасяме с тях по същия начин.

Не бива да пропускаме положения толкова лесно. Вторият гол срещу Пакши не бива да се повтаря. ЦСКА 1948 е подобен на Пакши, играят с центрирания, имат добър нападател. Но всичко зависи от нас. Трябва да сме добри, да се възползваме от възможностите си и да постигнем резултат“, заяви наставникът на Панатинайкос.

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