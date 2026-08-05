Аморим: Важно е, че не загубихме, но трябва да се подобрим във всичко

Наставникът на Милан Рубен Аморим остана доволен от равенството 1:1 в контролата с градския съперник Интер в Пърт, но подчерта, че тимът тепърва трябва да се подобрява преди началото на новия сезон.
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“Важно е, че не загубихме, но от най-голямо значение е да се подобряваме като отбор. Започнахме много добре, включително с пресата, но Интер имат голям опит. Те веднага разбраха какво правехме ние, като ни беше трудно в края на първата част и началото на втората. След това се подобрихме, като играехме добре в последните 20 минути от мача. Това беше добър тест, но имаме нужда от повече мачове, за да изпробваме всички играчи. Днес се опитвахме да изграждаме играта отзад, без да предприемаме същите рискове като в Глазгоу. Това беше добър мач, включително във физически план.
Представянето на Рафаел Леао? Мисля същите неща като от пресконференцията ми преди мача: ако си футболист на Милан, значи имаш късмет и трябва да изпитваш наслада. Той се забавлява, но е и отборен играч. Днес помагаше на тима и това е важно. Аз обаче го ценя толкова, колкото Кристофър Нкунку и Франческо Камарда. Трябва да се подобрим във всичко, особено в играта с топката. Ако владеем повече топката, ще страдаме по-малко. За това обаче се изисква време. Отдаването на почит към Франко Барези? Не бих очаквал нещо различно. Видях всички снимки от вчера. Той беше специален играч и човек, много ще ни липсва. Но единственият начин да го запомним, както заслужава, е да правим нещата правилно и да върнем нашия клуб на заслуженото му място”, коментира Аморим след днешния мач.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages