Аморим: Важно е, че не загубихме, но трябва да се подобрим във всичко

Наставникът на Милан Рубен Аморим остана доволен от равенството 1:1 в контролата с градския съперник Интер в Пърт, но подчерта, че тимът тепърва трябва да се подобрява преди началото на новия сезон.

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“Важно е, че не загубихме, но от най-голямо значение е да се подобряваме като отбор. Започнахме много добре, включително с пресата, но Интер имат голям опит. Те веднага разбраха какво правехме ние, като ни беше трудно в края на първата част и началото на втората. След това се подобрихме, като играехме добре в последните 20 минути от мача. Това беше добър тест, но имаме нужда от повече мачове, за да изпробваме всички играчи. Днес се опитвахме да изграждаме играта отзад, без да предприемаме същите рискове като в Глазгоу. Това беше добър мач, включително във физически план.

🗣️ Amorim spoke to Sky Sport: Where does the team still need to improve? "Everything, especially with the ball. If we can dominate possession more, we'll suffer less. But that takes time. It's something we need to keep working on because we need to control the ball better if we… pic.twitter.com/Le799LQ7vJ — Milan Posts (@MilanPosts) August 5, 2026

Представянето на Рафаел Леао? Мисля същите неща като от пресконференцията ми преди мача: ако си футболист на Милан, значи имаш късмет и трябва да изпитваш наслада. Той се забавлява, но е и отборен играч. Днес помагаше на тима и това е важно. Аз обаче го ценя толкова, колкото Кристофър Нкунку и Франческо Камарда. Трябва да се подобрим във всичко, особено в играта с топката. Ако владеем повече топката, ще страдаме по-малко. За това обаче се изисква време. Отдаването на почит към Франко Барези? Не бих очаквал нещо различно. Видях всички снимки от вчера. Той беше специален играч и човек, много ще ни липсва. Но единственият начин да го запомним, както заслужава, е да правим нещата правилно и да върнем нашия клуб на заслуженото му място”, коментира Аморим след днешния мач.

🗣️ Amorim spoke to Sky Sport: On the tribute to Franco Baresi before kick-off: "I wasn't expecting anything different. I watched all the images yesterday. He was a special player and, above all, a special person. We'll miss him greatly. But the only way to honour his memory is to… pic.twitter.com/xQbNKVI1t4 — Milan Posts (@MilanPosts) August 5, 2026

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Снимки: Gettyimages