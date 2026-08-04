Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

„Герена“ е готов за поредна силна европейска вечер – на живо с атмосферата и очакванията преди Левски – Кайрат
  1. Sportal.bg
  2. Фиорентина
  3. Фиорентина изважда от употреба фланелката си с номер 10 за новия сезон

Фиорентина изважда от употреба фланелката си с номер 10 за новия сезон

  • 4 авг 2026 | 18:47
  • 2349
  • 0
Фиорентина изважда от употреба фланелката си с номер 10 за новия сезон

През сезон 2026/27 фланелката с номер 10 на Фиорентина няма да бъде използвана. Новината беше съобщена лично от президента на „виолетовите“ Джузепе Комисо чрез дълго послание в официалните канали на клуба. Решението е взето по повод предстоящата 100-годишнина на Фиорентина. Ръководителят на клуба обяви, че фланелката ще бъде извадена от употреба в чест на Джанкарло Антоньони, историческият номер 10, който игра за „виолетовите“ в продължение на цели 16 сезона – от 1971 г. до 1987 г.

„На 29 август, по време на честването на 100-годишнината на клуба, ще има много вълнуващи и зрелищни моменти, които ще отдадат почит на историята на Фиорентина. Има обаче един момент, който искахме да поставим в центъра на вечерта: в чест на Джанкарло Антоньони и неговото уникално място в историята на Фиорентина, ние ще извадим от употреба фланелката с номер 10 ексклузивно за сезон 2026/27, когато се навършва 100-годишнината на клуба“, гласи съобщението в официалните канали на „виолетовите“, които освен това обявиха и тържествата по случай юбилея.

В изявлението си Комисо също така потвърждава, че ще бъде във Флоренция за годишнината. Накрая, босът на „виолетовите“ сподели и дълго послание, посветено на Антоньони: „В тази история има едно име, което принадлежи на всички нас: Джанкарло Антоньони. Джанкарло не е просто велик шампион на Фиорентина. Джанкарло е Фиорентина. Той е Флоренция. Той е виолетовата фланелка. Той е най-емблематичният играч, носил някога номер 10 на Фиорентина. Той е талант, елегантност и вярност към един-единствен цвят. Той е любовта на човек, дал на Фиорентина нещо, което не може да бъде измерено само с мачове, голове или трофеи. Световен шампион, който е носил Фиорентина в сърцето си, където и да е отишъл. Ето защо го искам с всички нас. Всички ние го искаме с нас.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Аякс отхвърли офертата на ПСЖ за голмайстора си

Аякс отхвърли офертата на ПСЖ за голмайстора си

  • 4 авг 2026 | 16:48
  • 1151
  • 0
Трей Ниони: Работих здраво през лятото, за да си дам възможно най-добрата възможност да се докажа в контролите

Трей Ниони: Работих здраво през лятото, за да си дам възможно най-добрата възможност да се докажа в контролите

  • 4 авг 2026 | 16:34
  • 1174
  • 0
Комо и Борусия (Д) най-после се разбраха за бразилец

Комо и Борусия (Д) най-после се разбраха за бразилец

  • 4 авг 2026 | 16:25
  • 1706
  • 0
16-годишен донесе успешен старт за Байерн в азиатското турне

16-годишен донесе успешен старт за Байерн в азиатското турне

  • 4 авг 2026 | 16:11
  • 5722
  • 2
Мудрик се завръща след 20-месечно отсъствие, украинецът ще играе срещу Ювентус

Мудрик се завръща след 20-месечно отсъствие, украинецът ще играе срещу Ювентус

  • 4 авг 2026 | 16:09
  • 6800
  • 4
Возиня официално е играч на Коло Коло

Возиня официално е играч на Коло Коло

  • 4 авг 2026 | 15:42
  • 821
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Кайрат, Никола Серафимов отново е предпочетен пред Макун

11-те на Левски и Кайрат, Никола Серафимов отново е предпочетен пред Макун

  • 4 авг 2026 | 19:20
  • 6194
  • 29
Това ли е новото лице на българския футбол? Европа вече не е мисия за един

Това ли е новото лице на българския футбол? Европа вече не е мисия за един

  • 4 авг 2026 | 12:57
  • 20015
  • 34
Салах вече е подписал с новия си клуб, утре пристига на брега на Черно море

Салах вече е подписал с новия си клуб, утре пристига на брега на Черно море

  • 4 авг 2026 | 17:26
  • 26513
  • 19
Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

  • 4 авг 2026 | 14:05
  • 16868
  • 12
Стартираха мачовете в Шампионската лига

Стартираха мачовете в Шампионската лига

  • 4 авг 2026 | 19:00
  • 16936
  • 2
Джокович предлага революция в тениса

Джокович предлага революция в тениса

  • 4 авг 2026 | 10:28
  • 22070
  • 35