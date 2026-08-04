Фиорентина изважда от употреба фланелката си с номер 10 за новия сезон

През сезон 2026/27 фланелката с номер 10 на Фиорентина няма да бъде използвана. Новината беше съобщена лично от президента на „виолетовите“ Джузепе Комисо чрез дълго послание в официалните канали на клуба. Решението е взето по повод предстоящата 100-годишнина на Фиорентина. Ръководителят на клуба обяви, че фланелката ще бъде извадена от употреба в чест на Джанкарло Антоньони, историческият номер 10, който игра за „виолетовите“ в продължение на цели 16 сезона – от 1971 г. до 1987 г.

„На 29 август, по време на честването на 100-годишнината на клуба, ще има много вълнуващи и зрелищни моменти, които ще отдадат почит на историята на Фиорентина. Има обаче един момент, който искахме да поставим в центъра на вечерта: в чест на Джанкарло Антоньони и неговото уникално място в историята на Фиорентина, ние ще извадим от употреба фланелката с номер 10 ексклузивно за сезон 2026/27, когато се навършва 100-годишнината на клуба“, гласи съобщението в официалните канали на „виолетовите“, които освен това обявиха и тържествата по случай юбилея.

The President of ACF Fiorentina, Giuseppe B. Commisso, wishes to share a message with the entire Viola family ahead of his upcoming arrival in Florence and, in particular, ahead of the celebrations for Fiorentina’s 100th anniversary.



Official Statement: https://t.co/vemK1GpwbT pic.twitter.com/lMnaKeoSEv — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) August 4, 2026

В изявлението си Комисо също така потвърждава, че ще бъде във Флоренция за годишнината. Накрая, босът на „виолетовите“ сподели и дълго послание, посветено на Антоньони: „В тази история има едно име, което принадлежи на всички нас: Джанкарло Антоньони. Джанкарло не е просто велик шампион на Фиорентина. Джанкарло е Фиорентина. Той е Флоренция. Той е виолетовата фланелка. Той е най-емблематичният играч, носил някога номер 10 на Фиорентина. Той е талант, елегантност и вярност към един-единствен цвят. Той е любовта на човек, дал на Фиорентина нещо, което не може да бъде измерено само с мачове, голове или трофеи. Световен шампион, който е носил Фиорентина в сърцето си, където и да е отишъл. Ето защо го искам с всички нас. Всички ние го искаме с нас.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages