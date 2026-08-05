Илиан Илиев не може да разчита на португалец срещу Лудогорец

Черно море започна подготовка за домакинството на Лудогорец от 4-ия кръг на efbet Лига. В първото занимание на "моряците" за седмицата, което се проведе на стадион "Младост", се включиха всички футболисти, с изключение на Мигел Барандаш.

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26-годишният атакуващ футболист е с травма от двубоя с Ботев Пловдив. Португалецът е с частично разкъсани връзки на глезена и със сигурност ще пропусне неделния мач на варненци. А отсъствието му може да бъде и по-дълго.

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Той е един от новите, които бързо се вписаха в състава на Черно море. По индивидуална програма се готви и Асен Дончев, който заради болки в областта на коляното, не взе участие в срещата с "канарчетата".

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