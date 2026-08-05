Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Илиан Илиев не може да разчита на португалец срещу Лудогорец

Илиан Илиев не може да разчита на португалец срещу Лудогорец

  • 5 авг 2026 | 09:51
  • 360
  • 1

Черно море започна подготовка за домакинството на Лудогорец от 4-ия кръг на efbet Лига. В първото занимание на "моряците" за седмицата, което се проведе на стадион "Младост", се включиха всички футболисти, с изключение на Мигел Барандаш.

Черно море пусна в продажба билети за мача с Лудогорец
Черно море пусна в продажба билети за мача с Лудогорец

26-годишният атакуващ футболист е с травма от двубоя с Ботев Пловдив. Португалецът е с частично разкъсани връзки на глезена и със сигурност ще пропусне неделния мач на варненци. А отсъствието му може да бъде и по-дълго.

"Моряците" се подготвят за битка на честта
"Моряците" се подготвят за битка на честта

Той е един от новите, които бързо се вписаха в състава на Черно море. По индивидуална програма се готви и Асен Дончев, който заради болки в областта на коляното, не взе участие в срещата с "канарчетата".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

  • 5 авг 2026 | 10:32
  • 7231
  • 4
Краси Горанов и MMA шампион тръгнаха с ЦСКА за Батуми

Краси Горанов и MMA шампион тръгнаха с ЦСКА за Батуми

  • 5 авг 2026 | 09:04
  • 2208
  • 2
"Моряците" се подготвят за битка на честта

"Моряците" се подготвят за битка на честта

  • 5 авг 2026 | 08:56
  • 889
  • 1
Райс иска нова нападател в Лудогорец

Райс иска нова нападател в Лудогорец

  • 5 авг 2026 | 08:48
  • 1233
  • 0
Брахими: Всеки мач излизаме срещу себе си! Няма от какво да се притесняваме срещу Макаби

Брахими: Всеки мач излизаме срещу себе си! Няма от какво да се притесняваме срещу Макаби

  • 5 авг 2026 | 08:20
  • 3784
  • 7
ЦСКА замина за нов европейски сблъсък

ЦСКА замина за нов европейски сблъсък

  • 5 авг 2026 | 07:55
  • 8556
  • 74
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

  • 5 авг 2026 | 07:30
  • 8354
  • 22
Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

  • 5 авг 2026 | 10:32
  • 7231
  • 4
ЦСКА замина за нов европейски сблъсък

ЦСКА замина за нов европейски сблъсък

  • 5 авг 2026 | 07:55
  • 8556
  • 74
Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина

Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина

  • 4 авг 2026 | 22:32
  • 182474
  • 978
Трабзонспор потвърди голямата новина

Трабзонспор потвърди голямата новина

  • 5 авг 2026 | 01:45
  • 17840
  • 12
Защитата на Левски превърна "Георги Аспарухов" в крепост

Защитата на Левски превърна "Георги Аспарухов" в крепост

  • 4 авг 2026 | 23:31
  • 19229
  • 24