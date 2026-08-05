Райс иска нова нападател в Лудогорец

Лудогорец ще привлече нов нападател през лятото. Разградчани искат да подсилят атаката си, след като Томас Райс опитва различни варианти, но "орлите" не са така убедителни в офанзивен план.

Лудогорец представи национала на Египет

В момента германският треньор разполага с трима номинални играчи за тази позиция в лицето на Квадво Дуа, Руан Крус и Ерик Биле, но нито един от тримата не успява да стане типичния голаджия, който да материализира нападенията. Швейцарецът дори е в листата на евентуалните продажби. "Орлите" се бяха насочили към Илиас Шуареф от Сион, но този трансфер пропадна и сега клубът търси друга опция за подсилване на атаката си. Очаква се развитие до дни.

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В същото време Лудогорец вчера представи официално едно от летните си попълнения. Става въпрос за египетския национал Хосам Абделмагид. Централният защитник пристигна в понеделник, а вчера позира с фланелката с №4. За последно тя бе носена от Диниш Алмейда, който напусна "Хювефарма Арена" след края на сезона като свободен агент.

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