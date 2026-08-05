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"Моряците" се подготвят за битка на честта

  • 5 авг 2026 | 08:56
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Черно море продължава подготовката си на клубната база на стадион "Младост" за предстоящото домакинство срещу Лудогорец.

След първите три кръга в efbet Лига „моряците“ имат едва една точка и само един отбелязан гол, дело на Васил Панайотов. Нападателите на варненци определено остават длъжници от началото на сезона, а двубоят срещу шампионите е отлична възможност тимът да демонстрира по-добро лице и да се реваншира пред своите привърженици за болезненото поражение от градския съперник на стадион „Тича“.

Историята на сблъсъците между Черно море и Лудогорец в efbet Лига е категорично в полза на разградчани. Въпреки това през последните девет шампионатни срещи варненци успяха частично да подобрят негативния си баланс. В този период те записаха три победи, четири загуби и две равенства.

Черно море пусна в продажба билети за мача с Лудогорец
Черно море пусна в продажба билети за мача с Лудогорец

Старши треньорът няма да може да разчита на дясното крило Дуарте Барандаш, който е с частично разкъсване на връзките на глезена. Асен Дончев продължава възстановяването си от травма в коляното и се подготвя по индивидуална програма. Очаква се до края на седмицата да стане ясно кога универсалният футболист ще бъде готов да се завърне в игра.

Лудогорец ще разчита на нов защитник за мача с Черно море
Лудогорец ще разчита на нов защитник за мача с Черно море

Добрата новина за Черно море е, че нападателят Хорхе Падиля вече тренира наравно със съотборниците си, след като пропусна първите мачове от сезона.

Двубоят между Черно море и Лудогорец е в неделя от 19:00 часа на стадион „Тича“.

/Пламен Трендафилов/

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