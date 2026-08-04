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Черно море пусна в продажба билети за мача с Лудогорец

  • 4 авг 2026 | 17:22
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Черно море пусна в продажба билети за двубоя с Лудогорец. Срещата е на 9 август (неделя) от 19:00 часа на “Тича”. Цената на пропуските е 8 евро.

Лудогорец ще разчита на нов защитник за мача с Черно море
Лудогорец ще разчита на нов защитник за мача с Черно море

Ето какво пишат от клуба:

ПФК Черно море уведомява своите привърженици, че билетите за двубоя с Лудогорец от 4-ия кръг на efbet Лига вече са в продажба.

"Моряците" приемат разградчани в неделя, 9 август от 19:00 часа на стадион „Тича“ във Варна.

Цената на билетите е 8 евро, като те могат да бъдат закупени онлайн в мрежата на Eventim.

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