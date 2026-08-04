Бивш нападател на ЦСКА стана съдия

Доскорошният нападател на Надежда (Доброславци) Радой Божилов е ръководещ съдия в Трета лига за новия сезон. Това стана ясно от публикуваните списъци на БФС за началото на първенството.

Божилов беше част от тима на Надежда (Доброславци) до миналия сезон, като бе капитан и един от лидерите на тима. Припомняме, че роденият през 1995 г. футболист е юноша на ЦСКА. Той беше част от тим през сезон 2015/2016, когато тимът спечели Купата на България под ръководството на Христо Янев. За армейците Радой има седем мач и три попадения. Играл е още за Спартак (Плевен), Нефтохимик, ЦСКА 1948, Миньор (Перник) и Ботев (Ихтиман).

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