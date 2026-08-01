Динко Миленчев: "Тодор Диев" трябва да бъде възстановен и да остане футболен стадион

Спонсорът на Спартак (Пловдив) Динко Миленчев заяви, че стадион "Тодор Диев" Кючюк Париж в града под тепетата трябва да остане футболен. Бизнесменът разкри интересни, свързани с любимото съоръжение на привържениците на "гладиаторите".

"Инвестицията в базата "Векта" не решава проблема със стадион "Тодор Диев". Двата обекта имат различно предназначение. "Векта" е необходима за ежедневните тренировки на децата, юношите и мъжкия отбор. "Тодор Диев" е стадион - за професионалния футбол са необходими трибуни, съблекални, помещения за съдии и длъжностни лица, места за публика и всички изисквания за провеждане на официални срещи. Дори да изградим отлична тренировъчна база, при влизане във Втора лига ще ни трябва стадион, който отговаря на изискванията. Затова трябва да има дългосрочно решение за "Тодор Диев". Обсъждали сме вариант стадионът да бъде отдаден под наем за достатъчно дълъг срок. При нов дългосрочен договор може да се изготви актуален проект и да се планират необходимите ремонти. Готов съм отново да участвам във финансирането, но трябва да има ясни условия и правна сигурност. Ако не се намери дългосрочно решение, има реална опасност Спартак да спечели промоция за Втора лига, но да бъде принуден да домакинства на друг стадион вместо на своя исторически стадион "Тодор Диев".

Спартак (Пд) пуска вход свободен за Созопол

В последния период на стадион "Тодор Диев" бяха допуснати и други лица и футболни организации. Самото присъствие на други отбори на общински терен не е основният проблем. Проблемът е кой определя графика, кой контролира достъпа и кой има право да заключва и отключва стадиона. Имало е случаи, при които треньори на Спартак не са били допускани до терена за планирани тренировки, включително тренировки с деца. Уведомили сме Община Пловдив. Ако подобни случаи продължат и няма реакция, ще бъдат сезирани полицията и прокуратурата. На стадиона беше въведена тежка строителна техника. При първия случай беше извикана полиция и дейностите бяха спрени. След това в рамките на същата седмица техниката отново влезе и работата продължи. Не ни беше представен документ кой е възложил тези дейности, какво точно трябва да се извърши и кой носи отговорност за безопасността и щетите. По наша информация са били повредени мрежи, инвентар и други съоръжения, използвани от клуба.

Спартак (Пд) инвестира 1,4 млн. евро в база "Векта"

В публичното пространство се появиха твърдения, че на стадион "Тодор Диев" или на прилежащите терени искам да бъде построен хотел с казино. Това не е вярно. Нямам намерение да строя хотел или казино на стадиона. Няма проект, инвестиционно намерение, заявление, решение на Общинския съвет, процедура за промяна на предназначението или разрешение за строеж за подобен обект. По моя информация няма стадион в България, чийто статут да е бил променен, за да бъде изградено казино. Стадион "Тодор Диев" е публична общинска собственост и имотът е предназначен за стадион. При този статут казино не може да бъде изградено върху имота. Нито аз, нито футболният клуб можем самостоятелно да променим статута или предназначението на имота. Това може да стане единствено след решения на компетентните общински органи и след всички приложими процедури. Дори хипотетично статутът на имота да бъде променен и той да бъде продаден, това отново не означава, че там може да се изгради казино. В близост има детски, образователни и други обществени учреждения, а законът поставя ограничения за разполагането на игрални зали и казина в близост до такива обекти. На практика подобно намерение не може да бъде реализирано. Твърдението за казино се основава единствено на това, че имам бизнес в легалната игрална индустрия. Това няма връзка с намеренията ми за стадиона. Позицията ми е, че "Тодор Диев" трябва да бъде възстановен и да остане футболен стадион", заяви босът на Спартак (Пловдив).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google