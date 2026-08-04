Капитанът на Спартак ще отсъства около месец

Стана ясно, че един от най-опитните футболисти на Спартак Варна – Деян Лозев, ще отсъства от терените около месец. Причината е мускулно разтежение, получено непосредствено преди последната тренировка преди двубоя с Локомотив Пловдив.

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Именно заради тази контузия капитанът на "соколите" отпадна от състава, а на негово място започна Давиде Валверде, който се превърна в герой за варненци с фамозния си гол при победата над Локомотив Пловдив.

Извън сметките на треньорския щаб засега остава и Ахмед Ахмедов, който също лекува контузия. Очаква се обаче скоро да поднови пълноценни тренировки.

Добри новини има около Димо Кръстев. Младият защитник, който също се възстановява от мускулно разтежение и все още не е записал официален мач за Спартак от началото на сезона, има шанс да попадне в групата за предстоящото гостуване на Ботев Пловдив.

/Пламен Трендафилов/

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