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Капитанът на Спартак ще отсъства около месец

  • 4 авг 2026 | 16:02
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Стана ясно, че един от най-опитните футболисти на Спартак ВарнаДеян Лозев, ще отсъства от терените около месец. Причината е мускулно разтежение, получено непосредствено преди последната тренировка преди двубоя с Локомотив Пловдив.

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Именно заради тази контузия капитанът на "соколите" отпадна от състава, а на негово място започна Давиде Валверде, който се превърна в герой за варненци с фамозния си гол при победата над Локомотив Пловдив.

Извън сметките на треньорския щаб засега остава и Ахмед Ахмедов, който също лекува контузия. Очаква се обаче скоро да поднови пълноценни тренировки.

Добри новини има около Димо Кръстев. Младият защитник, който също се възстановява от мускулно разтежение и все още не е записал официален мач за Спартак от началото на сезона, има шанс да попадне в групата за предстоящото гостуване на Ботев Пловдив.

/Пламен Трендафилов/

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