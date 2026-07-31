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Спартак (Пд) инвестира 1,4 млн. евро в база "Векта"

  • 31 юли 2026 | 18:58
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Спартак (Пд) инвестира 1,4 млн. евро в база "Векта"

Около милион и 400 000 евро възлиза инвестицията на Спартак (Пловдив) в база "Векта". Това обяви шефът на "гладиаторите" Динко Миленчев, който говори както за клубната база, така и за стадион "Тодор Диев" - любимото място на феновете на пловдивския тим.

"Тодор Диев" и спортната база, която днес повечето хора познават като "Векта", а в миналото беше известна като Работнически стадион, са два различни имота. "Тодор Диев" е историческият стадион на Спартак и е необходим за официалните мачове на представителния отбор. "Векта" е тренировъчна база и се използва за подготовка на ДЮШ и на различните клубни отбори. Аз съм председател на Сдружение "Спартак", което използва база "Векта" по отделен договор с Община Пловдив. Това не ми дава права върху стадион "Тодор Диев". Името "Векта" е останало от периода, през който базата е била предоставена на концесия на Петър Никленов. Той е създател на ФК "Векта" и дългогодишен стопанин на базата, но не е собственик на имота, защото имотът е общински. След изтичането на концесията имаше съдебни спорове между Никленов и общината. Докато тези спорове продължаваха, нямахме необходимата сигурност, за да направим голяма инвестиция. Не е разумно да вложиш сериозна сума в общински имот, когато имаш краткосрочен договор и не знаеш колко време ще можеш да го използваш.

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На 28 октомври 2024 г. беше сключен десетгодишен договор за използването на базата от Сдружение "Спартак". Това не е концесия и не означава, че базата става наша собственост. Имотът остава собственост на общината. Около 1 млн. евро е инвестицията в основния нов изкуствен терен. Около 1,4 млн. евро е цялата програма за развитие на база "Векта", в която освен основния изкуствен терен се включват следващи етапи, подобряване на естествения терен и изграждане на допълнителни тренировъчни площи. Средствата са частни. Няма финансиране от държавата или от Община Пловдив. Договорът не ни задължава да направим инвестиция в такъв размер. Решението е наше, защото искаме да подобрим условията за работа на клуба.

Един тренировъчен терен не е достатъчен за нуждите на клуба. На базата трябва да се организират тренировките на мъжкия отбор, отборите U17, U15, U13 и U11, както и на останалите деца от школата. Затова инвестицията е насочена не само към основния изкуствен терен, а към цялостното развитие на "Векта", допълнителните тренировъчни площи, спортните съоръжения и подобряването на терените", заяви босът на Спартак (Пловдив).

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