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Симов: Не съм виждал друг отбор в скоро време така да доминира над Лудогорец

  • 2 авг 2026 | 21:08
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Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов сподели мнението си след поражението с 1:2 от Лудогорец в Разград. Наставникът на "зелените" отбеляза, че в скоро време не е виждал друг отбор, който да доминира над "орлите", както го направи неговият днес.

"В никакъв случай резултатът не отговаря на събитията на терена. Не съм виждал друг отбор в скоро време така да доминира над Лудогорец - и като агресия, и като създадени положения. Получихме изключително елементарни голове. Страхотно второ полувреме, през първото също не играхме лошо. Накрая даже можеше да отбележим втори гол. Мисля, че нямаше да бъде незаслужено.

Принудихме се в движение да променим някои неща след контузията на Лазар Боянов, която ни остави без централни защитници. Планът за мача, който имахме, може би в първите 15 минути не сработи. След почивката нямаше какво да губим и доказахме, че трябва да играем на едно и също ниво цял мач. Феновете на Лудогорец също ни аплодираха и подкрепиха, което показва, че сме показали добра игра.

Трудна ни е програмата, но това е относително нещо. С всички отбори ще играем. С играта, която показваме, резултатите няма да закъснеят. Не се притеснявам от тази гледна точка, футболистите също. Ще видим каква е контузията на Лазар. Надявам се да го възстановим в следващите дни. Готвим се за следващия мач. Не мога да кажа дали ще има входящи трансфери", каза Симов.

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Снимки: Startphoto

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