Kaпитан на Лудогорец премина в ЦСКА

Капитанът на Лудогорец от набор 2010 Витомир Тодоров е преминал в ЦСКА. За трансфера съобщава Alportal, като допълва, че младият футболист вече е взел участие в контролна среща на червените.

Тодоров е национал на България до 17 години и може да играе както като централен защитник, така и като краен бранител. Той е и капитан на националния отбор в своята възрастова група.

Преди Лудогорец Витомир Тодоров е бил още в школите на Делфините Варна и Черно море. Талантът има награди и в церемонията за най-добрите в елитноюношеските групи, а сред наградите, които е печелил е тази за най-добър защитник в своя набор.

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