Ясен Петров: Знам, че пътят е много дълъг и не е лесен

Новият треньор на Спартак (Варна) Ясен Петров даде официална пресконференция, на която бе представен. Опитният специалист обяви щаба си, като стана ясно, че договорът му е за 2+1 години. Петров не спести похвали към предшественика си Гьоко Хаджиевски.

Официално: Ясен Петров е новият старши треньор на Спартак (Варна)

„Не ми е първото появяване във Варна. Благодаря за поканата. Знам, че пътят е много дълъг и не е лесен. Задачата ми и тази на екипа е да продължим линията, която до този момент върви в Спартак. Желанието е този отбор да се развие. С потенциала, който притежават тези футболисти. Знам, че няма да е лесно. Ще дам всичко от себе си, за да направим един наистина добър отбор.

Живеех във Варна през цялото време по време на престоя си в Добруджа. В Добрич ми свърши договорът. Ангажиментът ми беше за петте месеца там. Запознати са и хората около мен. Имах и други варианти. Но днес в разговора стана ясно на всички, че след като поемам ангажимент, ще го изпълня докрай.

Георги Георгиев остава в щаба, едно момче, с което съм работил. Този път ще сме колеги. В един паметен мач с Италия, на вратата беше той. Ивелин Петков остава, друго ново име е Мишо Цоков. Кондиционният треньор също остава в щаба.

Познавам ги изключително добре, няма да е коректно да кажа друго име. Абсолютно коректно Спартак е избрал тези футболисти“, каза Ясен за настоящия тим на “соколите".

„Аз мисля, че в момента в отбора има голяма конкуренция. Има равнопоставеност на много постове. Така има повече конкуренция.

Видях един дух и в двата мача. Не е коректно да коментирам. Изключително ценна победа в градското дерби, дава допълнителен импулс. Поклон пред свършеното от Гьоко Хаджиевски, заслужава изключително много уважение.

Искам да изградим стабилен отбор, който да не се бори за оцеляване в групата“, начерта целта Петров.

„Да бъдат верни фенове и да подкрепят отбора – в хубави и трудни моменти. Няма магия. Ще опитаме да се опознаем за тези три дни. Познавам и други от футболистите, при които съм бил до тях. На базата на тази добра емоция след победата над Черно море, трябва да използваме тази инерция – футболистите да дадат всичко от себе си. В такива моменти понякога е нужен и късмет“, заяви Петров.

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