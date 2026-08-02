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Основни футболисти се завръщат за Спартак (Варна)

  • 2 авг 2026 | 16:13
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Изминалата седмица беше изпълнена с емоции за Спартак (Варна). Тя донесе много радост след класическата победа над Черно море на стадион „Тича“, но и неочаквана раздяла с Гьоко Хаджиевски. Варненци вече имат нов старши треньор в лицето на Ясен Петров, а предстоящият двубой срещу Локомотив (Пловдив) ще бъде първото му предизвикателство начело на отбора от морската столица.

Ясно е къде ще продължи кариерата си голмайсторът на Спартак (Варна)
Ясно е къде ще продължи кариерата си голмайсторът на Спартак (Варна)

За домакинската среща срещу „смърфовете“ се очаква на разположение да бъдат няколко основни футболисти на Спартак. Сред тях са Димо Кръстев, който се възстановяваше от мускулно разтежение, и Ахмед Ахмедов.

Голмайсторът Ахмедов все още не е в оптимална физическа кондиция след завръщането си от Япония, а с течение на времето ще трябва да се адаптира и към изискванията на новия треньор. Наказанието от два мача на защитника Джонатан Хуртадо изтече и той също ще бъде на линия.

Добрата новина е, че халфът Хосе Буа вече има уредени документи. Единствено левият защитник Закария Тиндано все още очаква да получи работната си виза, което се очаква да стане в най-скоро време.

Двубоят между Спартак (Варна) и Локомотив (Пловдив) е в понеделник от 21:15 часа на клубния стадион на варненци.

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