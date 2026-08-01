Ланс спечели приятелски турнир срещу девет от Виляреал

Ланс е тазгодишният носител на международния приятелски турнир Купата на Комо. Във финала на надпреварата френските вицешампиони удариха испанския гранд Виляреал с 3:1, като “жълтата подводница” завърши срещата с девет души.

Играчите от Иберийския полуостров първи поведоха в резултата, след като в 4-ата минута Айосе Перес се разписа. Много скоро обаче в 8-ата минута французите изравниха чрез Матийо Удол, а след почивката Флориан Тoвин осъществи пълен обрат с гол от дузпа в 61-вата минута. Крайният резултат оформи Раян Фофана, който вкара в 1-вата минута на добавеното време.

При третото попадение испанците вече бяха с човек по-малко, след като Серхио Кардона бе санкциониран с втори жълт картон в 82-рата минута. В самия край пък 21-годишният Пау Наваро остави “жълтата подводница” да доиграе срещата с девет футболисти на терена, тъй като получи директен червен картон в 5-ата минута на добавеното време.

Le défenseur de Villarreal Pau Navarro a été expulsé après un mauvais geste en fin de match face au RC Lens pic.twitter.com/s4VyIDvogk — L'Équipe (@lequipe) August 1, 2026

През идния сезон и двата отбора ще се състезават в основната фаза на Шампионската лига. От предсезонната си подготовка Виляреал има да изиграе още две срещи. Първата проверка е срещу сънародниците от Леванте (5.8), а после ще има сблъсък с турския шампион Галатасарай (8.8). Сезонът ще бъде открит с гостуване на новака в Ла Лига Расинг Сантандер (16.8), който през миналата кампания отстрани Реал Мадрид от турнира за Купата на Краля.

Ланс от своя страна ще има една проверка до официалното начало на сезон 2026/2027. Тя е срещу английския Съндърланд (8.8), който изненада всички и още при първия си сезон обратно в Премиър лийг се класира за европейските клубни турнири. Срещу “черните котки” френските вицешампиони ще играят две срещи в рамките на един ден. Иначе Ланс ще стартира кампанията със сблъсък срещу Пари Сен Жермен в битка за Суперкупата на Франция (16.8), а няколко дни по-късно ще бъде и първият мач от Лига 1, който представлява домакинство на Оксер (22.8).

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