Българите на Европейското в Бирмингам: Маринела Нинева

От 10 до 16 август 2026 г. Бирмингам ще бъде домакин на Европейското първенство по лека атлетика. Основните състезания ще се проведат на стадион "Алекзандър“, а маратонските дисциплини ще преминат през центъра на града с финал на площад "Виктория“.

Стартът на женския маратон е насрочен за последния ден от шампионата – 16 август от 07:30 часа местно време (09:30 ч. българско време). Атлетите ще преодолеят трасе от 8 обиколки по 5-километров градски цикъл, където сред участниците се очаква да бъде и българската националка Маринела Нинева.

През настоящата 2026 година Маринела Нинева продължава стабилното си представяне на родна сцена. На 17 май 2026 г. тя взе участие в 11-ото издание на Маратон Варна, където стартираха бегачите в класическата дистанция от 42.195 км и полумаратона от 21 км, потвърждавайки добрата си спортна форма в подготовката за международния календар.

Маринела Нинева разполага с богат опит от големи състезания. На Европейското първенство по лека атлетика в Мюнхен през 2022 г. тя завърши маратона на 45-о място с лично постижение за сезона от 2:45:40 часа. Нейният личен рекорд в маратона пък е 2:37:31 часа от Мерсин през 2024 г. Тази година атлетката от Дряново има 2:42.10 часа от маратона на Варна.

Освен в класическия маратон, Нинева има отлични резултати и в бяганията извън писта и планинските дисциплини. На Европейското първенство по офроуд бягане тя финишира на 38-о място с време 1:11:05 часа. В кариерата си тя има и успехи на Балканското първенство по планинско бягане в Тетевен през 2017 г., където печели сребро с 47:10 минути и златен медал в отборното класиране с тима на България, както и челни класирания при девойките на световните и европейски прояви през 2013 г.

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