Дебют на голяма сцена: Кристен Радуканова е готова за Европейското в Бирмингам

Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което ще се проведе от 10 до 16 август 2026 година, ще бъде сцена на важен кариерен момент за Кристен Радуканова. Талантливата българска спринтьорка получи правото да представи страната ни на стадион "Алекзандър“ в дисциплината 200 метра, отбелязвайки своя дебют на толкова висок форум при жените.

През последните сезони Радуканова се утвърди като едно от основните имена в българския женски спринт. През 2025 година тя спечели националната титла на България на 100 метра. На Държавното първенство на НСА "Васил Левски“ в София тя затвърди доминацията си на по-дългата дистанция, като извоюва златото на 200 метра с резултат от 24.29 секунди.

През сезон 2026 Радуканова продължи да поддържа висока конкурентоспособност. На държавния шампионат в спринта на 100 метра тя завоюва бронзовия медал с време 11.89 секунди, завършвайки зад шампионката Радина Величкова (11.72) и Рая Димитрова (11.83). Стабилните и постоянни бягания през годината бяха ключови за нейната селекция в националния отбор. Личният рекорд на трениращата в Италия заедно с Ейми Хънт Радуканова на 200 м е 23.55 сек, като тя записа за първи път този резултат през 2025 г., а този сезон го повтори.

Любопитен факт е, че майката на Кристен Златка Радуканова, една от именитите ни атлетки в близкото минало, също прави своя дебют на голямата сцена в Бирмингам. На континенталния форум за юноши и девойки през 1987 г. Златка Радуканова също започва своето участие на голям форум в дисциплината 200 метра.

Радуканова е част от шестчленния български състав за шампионата на Стария континент. Заедно с нея на пистата и в секторите във Великобритания ще участват европейският шампион в скока на дължина в зала Божидар Саръбоюков, опитните състезателки в троен скок Габриела Петрова и Александра Начева, спринтьорът Христо Илиев на 100 метра, както и Маринела Нинева в маратона.

За Радуканова предстоящото бягане на 200 метра в Бирмингам е възможност за трупане на ценен опит срещу най-добрите атлетки в Европа и преследване на ново лично постижение на международната сцена.

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