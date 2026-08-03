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  3. Станислав Недков се срещна с вицепрезидента на UFC Дейв Шоу

Станислав Недков се срещна с вицепрезидента на UFC Дейв Шоу

  • 3 авг 2026 | 13:52
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Станислав Недков се срещна с вицепрезидента на UFC Дейв Шоу

Президентът на Българска федерация по ММА Станислав Недков проведе работна среща с вицепрезидента на UFC по международното развитие Дейв Шоу по време на UFC Fight Night в Белград, където Недков беше специален гост на най-голямата ММА организация в света.

Сред основните теми на разговора беше амбицията България да бъде домакин на официално събитие на UFC, на което участие да вземат няколко български бойци. Това е една от стратегическите цели на Българска федерация по ММА, която активно работи за реализирането ѝ със съдействието на държавните институции и своите международни партньори.

Станислав Недков сподели с Дейв Шоу, че домакинството на UFC в България би било събитие с изключително значение не само за спорта, но и за страната като цяло. Според него то би привлякло десетки хиляди чуждестранни посетители, огромен международен медиен интерес и значителен икономически ефект, като същевременно ще даде шанс на българските фенове да гледат на живо най-големите звезди в света на ММА.

“Като спортист бил част от UFC в продължение на 5 години и първият българин, постигнал победа в UFC, вярвам, че истинският успех не се измерва само с личните резултати, а с възможностите, които оставяш след себе си. Моята кауза е все повече български бойци да достигат до най-голямо те ММА организации в света и да получат шанса, който заслужават“, заяви президентът на Българска федерация по ММА Станислав Недков.

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