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  3. Четирима български бойци ще се бият на арената на SENSHI 33

Четирима български бойци ще се бият на арената на SENSHI 33

  • 3 авг 2026 | 14:22
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Четирима български бойци ще се бият на арената на SENSHI 33

SENSHI 33 Grand Prix обещава арена с тежки битки между топ атлети от бойните школи на 12 държави - Аржентина, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Португалия, Молдова, Нигерия, ДР Конго, Гърция, Румъния и България. Международната бойна галавечер ще се проведе на 5 септември от 19:30 часа на плажа в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Варна, а билети за нея са налични в Eventim.bg.

На 5 септември под открито небе осем професионални бойци ще се впуснат в директна елиминация за титлата в SENSHI Grand Prix турнир до 95 кг. Сред претендентите за титлата е Едуард Алексанян, а в супер битки ще се изявят SENSHI Grand Prix шампионът Жулиен Риков, кикбокс острието в лека категория Огнян Мирчев и настоящият европейски К-1 шампион Симеон Наковски.

Едуард Алексанян е българският боец, който ще се включи в основната схема на Grand Prix турнира в леката тежка категория. Двукратен европейски шампион на SENSHI в категория до 90 кг през 2023 и 2024 г., Мистър Шоу e сред най-атрактивните и експлозивни бойци на веригата с 13 победи, 7 от които с нокаут и само 2 загуби. С нокаут на SENSHI 29 той записа победа и в най-тежката категория над 95 кг. Алексанян е европейски шампион по WAKO PRO в категория K1 за 2021 г. и национален шампион по кикбокс през 2018 и 2020 г.

Жулиен Риков – първият български Grand Prix шампион на SENSHI в категория до 75 кг ще се изправи срещу нов класен опонент. Представител на следващото поколение професинални бойци, Риков направи шеметен възход на ринга на организацията през тази година. Той има безупречна статистика с 6 победи за веригата, а последната му битка на SENSHI 32 завърши с технически нокаут. Риков е двукратен шампион на световната купа по кикбокс, двукратен шампион на европейската купа и осемкратен шампион на България.

Огнян Мирчев е сред водещите български кикбоксьори в леката категория до 70 кг. До момента Мирчев има 3 победи на ринга на SENSHI, една от които с нокаут, без нито една загуба. Той е и европейски шампион по WAKO K1 за възрастни за 2022 г., световен вицешампион на WAKO за кадети и 18-кратен шампион на България по кикбокс. Последната му изява бе на SENSHI 24.

Симеон Наковски за първи път ще се качи на ринга на SENSHI във Варна - в двубой до 70 кг с амбицията да впечатли публиката с бойните си умения. Той е актуалният европейски К-1 шампион на WKN от май 2026 г., а в актива си има престижни титли като шампион на британската верига KGP и 12-кратен шампион на България по кикбокс.

Очаквайте скоро бойната карта на събитието, за да видите кои бойци приемат Grand Prix предизвикателството и са готови да се раздадат на 100% с мощни удари, силни размени и тежки нокаути по пътя към шампионския пояс.

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