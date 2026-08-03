Ожие ще стартира във всички ралита до края на сезона в WRC

Действащият световен шампион Себастиен Ожие потвърди, че ще се състезава във всичките четири оставащи кръга от Световния рали шампионат (WRC) в опит да спечели рекордна десета световна титла. Първото му участие ще бъде в рали „Парагвай“ в края на този месец.

Новината идва само дни след като французинът претърпя тежка катастрофа от лидерска позиция в рали „Финландия“. Ожие и неговият навигатор Жулиен Инграсия излязоха от автомобила без чужда помощ, но бяха откарани в болница. Там те останаха под наблюдение за една нощ, преди да бъдат изписани след направените им прегледи.

От Тойота потвърдиха причината за катастрофата на Ожие във Финландия

След отпадането си от рали „Финландия“, Ожие потъна до петото място в генералното класиране, на 62 точки зад лидера и негов съотборник в Тойота – Елфин Еванс.

Преди това Ожие беше обявил, че програмата му за сезона ще включва само 10 кръга, с един по-малко от миналата година. Желанието му за рекордна десета световна титла обаче накара 42-годишния пилот да преразгледа плановете си и да удължи участието си, което вече е официално потвърдено.

Ще се върне ли Ожие в WRC след тежката катастрофа?

„След силно представяне, рали „Финландия“ очевидно не завърши по план и надеждите ни за титлата почти изчезнаха. Все пак остават четири кръга до края на сезона и с Венсан Ланде ще бъдем там само с една цел: да ги спечелим всичките“, гласи публикация на Ожие в социалните мрежи.

After a great run, Rally Finland obviously didn't end up like planned, and our championship hopes are more or less gone. Still, there are four remaining rounds this season and @vinzzlandais and I will be there, with only one target: win them all 👊 pic.twitter.com/BLpDyFa845 — Sébastien Ogier (@SebOgier) August 3, 2026

В оставащите състезания до края на сезона до действащия световен шампион ще бъде неговият постоянен навигатор Венсан Ланде. Той отсъстваше от Финландия по лични причини, което наложи бившият навигатор на Ожие, Инграсия, да се завърне на дясната седалка за това рали.

Сами Паяри: Тепърва ще осъзная какво означава победата в рали "Финландия"

След катастрофата на френския пилот, победата грабна неговият съотборник в Тойота Сами Паяри, който поведе отбора до тройна победа, а Оливър Солберг и Елфин Еванс допълниха подиума.

Класиране при пилотите в WRC след рали "Финландия"

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Снимки: Imago