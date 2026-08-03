Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Наставникът на Кайрат говори преди битката с Левски - на живо с пресконференцията и откритата тренировка на казахстанския тим
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ожие ще стартира във всички ралита до края на сезона в WRC

Ожие ще стартира във всички ралита до края на сезона в WRC

  • 3 авг 2026 | 17:57
  • 483
  • 0

Действащият световен шампион Себастиен Ожие потвърди, че ще се състезава във всичките четири оставащи кръга от Световния рали шампионат (WRC) в опит да спечели рекордна десета световна титла. Първото му участие ще бъде в рали „Парагвай“ в края на този месец.

Новината идва само дни след като французинът претърпя тежка катастрофа от лидерска позиция в рали „Финландия“. Ожие и неговият навигатор Жулиен Инграсия излязоха от автомобила без чужда помощ, но бяха откарани в болница. Там те останаха под наблюдение за една нощ, преди да бъдат изписани след направените им прегледи.

От Тойота потвърдиха причината за катастрофата на Ожие във Финландия
От Тойота потвърдиха причината за катастрофата на Ожие във Финландия

След отпадането си от рали „Финландия“, Ожие потъна до петото място в генералното класиране, на 62 точки зад лидера и негов съотборник в Тойота – Елфин Еванс.

Преди това Ожие беше обявил, че програмата му за сезона ще включва само 10 кръга, с един по-малко от миналата година. Желанието му за рекордна десета световна титла обаче накара 42-годишния пилот да преразгледа плановете си и да удължи участието си, което вече е официално потвърдено.

Ще се върне ли Ожие в WRC след тежката катастрофа?
Ще се върне ли Ожие в WRC след тежката катастрофа?

„След силно представяне, рали „Финландия“ очевидно не завърши по план и надеждите ни за титлата почти изчезнаха. Все пак остават четири кръга до края на сезона и с Венсан Ланде ще бъдем там само с една цел: да ги спечелим всичките“, гласи публикация на Ожие в социалните мрежи.

В оставащите състезания до края на сезона до действащия световен шампион ще бъде неговият постоянен навигатор Венсан Ланде. Той отсъстваше от Финландия по лични причини, което наложи бившият навигатор на Ожие, Инграсия, да се завърне на дясната седалка за това рали.

Сами Паяри: Тепърва ще осъзная какво означава победата в рали "Финландия"
Сами Паяри: Тепърва ще осъзная какво означава победата в рали "Финландия"

След катастрофата на френския пилот, победата грабна неговият съотборник в Тойота Сами Паяри, който поведе отбора до тройна победа, а Оливър Солберг и Елфин Еванс допълниха подиума.

Класиране при пилотите в WRC след рали "Финландия"
Класиране при пилотите в WRC след рали "Финландия"
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Пиер Гасли: Подобренията за "Зандвоорт" са критично важни за шансовете ни за 2026

Пиер Гасли: Подобренията за "Зандвоорт" са критично важни за шансовете ни за 2026

  • 3 авг 2026 | 16:08
  • 315
  • 0
Нидерландски принц продаде своя дял в „Зандвоорт“

Нидерландски принц продаде своя дял в „Зандвоорт“

  • 3 авг 2026 | 15:38
  • 522
  • 0
Ейдриън Нюи е уверен, че Фернандо Алонсо ще остане в Астън Мартин

Ейдриън Нюи е уверен, че Фернандо Алонсо ще остане в Астън Мартин

  • 3 авг 2026 | 15:22
  • 960
  • 0
Валентино Роси: Битка за титлата с Макс Верстапен би завършила с бой

Валентино Роси: Битка за титлата с Макс Верстапен би завършила с бой

  • 3 авг 2026 | 15:10
  • 854
  • 0
Тръмп е бил част от провален проект за старт във Формула 1

Тръмп е бил част от провален проект за старт във Формула 1

  • 3 авг 2026 | 15:00
  • 639
  • 0
Гюнтер Щайнер похвали Ред Бул за привличането на ключова фигура от Мерцедес

Гюнтер Щайнер похвали Ред Бул за привличането на ключова фигура от Мерцедес

  • 3 авг 2026 | 14:43
  • 722
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще удовлетвори голямо желание на “Левски на левскарите”

Левски ще удовлетвори голямо желание на “Левски на левскарите”

  • 3 авг 2026 | 17:38
  • 11733
  • 39
Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

  • 3 авг 2026 | 16:15
  • 17665
  • 39
Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

  • 3 авг 2026 | 13:08
  • 41832
  • 156
ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

  • 3 авг 2026 | 14:19
  • 37142
  • 69
ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 15:21
  • 9168
  • 9
Етър 0:0 Янтра

Етър 0:0 Янтра

  • 3 авг 2026 | 18:44
  • 1162
  • 1