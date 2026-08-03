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Ще се върне ли Ожие в WRC след тежката катастрофа?

  • 3 авг 2026 | 09:40
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Ще продължи ли деветкратният световен рали шампион Себастиен Ожие да се състезава през този сезон в преследване на историческа десета титла? Тежката катастрофа в 17-ата отсечка на рали "Финландия" може да промени напълно хода на сезона за именития французин.

Една победа във Финландия щеше да задържи Ожие твърдо в битката за шампионата. Вместо това, той сега заема пето място в класирането, на 62 точки зад лидера Елфин Еванс, като остават само четири кръга до края.

Себастиен Ожие е изписан от болницата след тежката катастрофа във Финландия
Себастиен Ожие е изписан от болницата след тежката катастрофа във Финландия

Ожие, който получи леко сътресение при инцидента, беше изписан от болница в неделя сутринта и се прибра директно у дома си в Германия. От медицинска гледна точка се очаква той да бъде в достатъчно добро състояние, за да участва в оставащите ралита този сезон.

Сами Паяри спечели домашното си рали "Финландия" за втора поредна победа в WRC
Сами Паяри спечели домашното си рали "Финландия" за втора поредна победа в WRC

Шефът на отбора на Тойота в WRC Яри-Мати Латвала също не е сигурен, че Ожие ще продължи до края на кампанията.

„Ако беше успял да постигне добър резултат тук, във Финландия, тогава съм сигурен, че щеше да участва във всички оставащи ралита - заяви Латвала. - Себ е с леко сътресение след катастрофата, но истинският въпрос е дали все още има мотивацията и желанието да продължи да се състезава. Това е нещо, за което със сигурност ще трябва да помисли.“

Тежка катастрофа на Себастиен Ожие го извади от рали „Финландия“
Тежка катастрофа на Себастиен Ожие го извади от рали „Финландия“

Списъкът със заявките за рали "Парагвай", следващият кръг от Световния рали шампионат, ще бъде публикуван по-късно днес. Вчера Латвала не пожела да коментира дали името на Ожие ще фигурира в него.

„Не искам да казвам нищо на този етап, защото все още не съм имал възможност да говоря с него. Но съм сигурен, че той ще се състезава в поне още едно рали тази година. Това е сигурно“, каза Латвала.

Класиране при пилотите в WRC след рали "Финландия"
Класиране при пилотите в WRC след рали "Финландия"
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Снимки: Imago

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