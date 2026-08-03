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  3. Тръмп е бил част от провален проект за старт във Формула 1

Тръмп е бил част от провален проект за старт във Формула 1

  • 3 авг 2026 | 15:00
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Шефът на Алпин във Формула 1 Флавио Бриаторе разказа за The Race за съвместния му проект с настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп за организиране на състезание в Ню Джърси. По това време Тръмп е амбициозен бизнесмен, но опитът му да влезе във Формула 1 се оказва провал.

Според Бриаторе, след края на партньорството на Формула 1 с пистата в Индианаполис, той и Тръмп са представили на тогавашния шеф на световния шампионат Бърни Екълстоун проект за състезание в Щатите.

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“Разбира се, Доналд не знаеше нищо за Формула 1, но той беше отличен промоутър - обясни Бриаторе. - По това време той беше промоутър на боксови мачове, както и на много други неща, които се случваха в Лас Вегас. Аз настоях да има среща на Тръмп с Бърни, като разговорът се състоя в кабинета на Доналд.

“Първо пуснахме едно видео, в което се разказваше как Бърни търси подходящо място за състезание в Ню Йорк. Тогава Доналд каза, че по милион различни причини организацията на нещо такова в Ню Йорк ще е изключително сложно и затова състезанието трябва да е в Ню Джърси. След това Бърни се насочи към преговорите с различни хора в Джърси.

Бриаторе поиска спринт към всяко едно състезание
Бриаторе поиска спринт към всяко едно състезание

“Но така и не постигнахме успех, тъй като тогава Формула 1 се приемаше по съвсем различен начин в Щатите и феновете не я ценяха.

“И докато проектът за състезание в Ню Джърси - Гран При на Америка, това беше името му, беше още в начален стадий, вече вървеше строежът на пистата в Остин. От 2012 Гран При на САЩ се провежда в Тексас, състезанието в Остин много бързо стана популярно и постепенно проектът в Ню Джърси загуби скорост и всички забравиха за него.

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Снимки: Gettyimages

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