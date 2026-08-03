Сами Паяри: Тепърва ще осъзная какво означава победата в рали "Финландия"

24-годишният пилот на Тойота Сами Паяри наследи лидерската позиция в рали "Финландия" в събота вечер, след като съотборникът му Себастиен Ожие претърпя тежка катастрофа. В неделя финландецът контролира състезанието през последния ден и си осигури победата в домашното си състезание с 26,7 секунди преднина пред другия пилот на Тойота – Оливър Солберг.

Това е втора поредна победа на Паяри в WRC, тъй като преди две седмици той записа дебютния си успех в рали "Естония", а сега триумфира и пред родна публика. Победата в рали "Финландия" е най-голямата мечта за всеки финландски рали пилот, а Паяри вече постигна тази амбиция.

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„Чувството е фантастично, разбира се. Точно преди ралито говорих с Есапека Лапи колко невероятно трябва да е усещането да спечелиш тук, във Финландия. За Есапека това все още беше единствената му победа по онова време - обясни снощи Паяри. - Сега очаквам с нетърпение следващите няколко часа, а може би и следващите няколко дни, защото мисля, че тогава най-накрая ще започна да осъзнавам какво означава победата в рали "Финландия". Все още не съм го асимилирал напълно. Аз съм толкова обикновено момче."

Сами Паяри спечели домашното си рали "Финландия" за втора поредна победа в WRC

Последните две седмици бяха изключителни за Паяри. 24-годишният пилот спечели първите си две победи в Световния рали шампионат (WRC) в рамките на две седмици, изравнявайки постижението на съотборника си в Тойота Такамото Кацута от по-рано през сезона.

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„Да, направо може да ти се завие свят от тези успехи. Това са много важни моменти в кариерата ми и идват един след друг, което е изтощаващо по един много приятен начин - призна Паяри. - „Точно говорих с Така за това. След като той спечели рали "Сафари", имаше три седмици, за да се наслади на първата си победа. Ние пък веднага след Естония отидохме на тестове, а след това директно тук, така че нямах време да се пренастроя или да го осъзная както трябва.“

В неделя Паяри се присъедини към елитния списък от финландски легенди, печелили рали "Финландия".

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„В този списък има толкова много невероятни имена, включително и двамата ни шефове на отбора – Юха Канкунен и Яри-Мати Латвала. След това стигаш до финала и Ари Ватанен е първият човек, който те поздравява. Това са наистина специални моменти - допълни Сами. - Повечето от тези победи са се случили много преди да се родя, но разбира се, гледал съм видеоклиповете и съм си мислил колко невероятно изглежда всичко. Сега успях да направя същото и това е изключително специално.“

На 24 години Паяри стана и най-младият победител в историята на Рали Финландия, отнемайки рекорда от Кале Рованпера. Втората победа на Паяри в WRC засили и позициите му в битката за титлата. Той се изкачи до второ място в класирането при пилотите и вече изостава с 30 точки от лидера в шампионата Елфин Еванс.

Класиране при пилотите в WRC след рали "Финландия"

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Снимки: Imago