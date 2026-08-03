Нидерландски принц продаде своя дял в „Зандвоорт“

Принц Бернхард ван Оранйе-Насау продаде своя дял в пистата „Зандвоорт“ само седмици преди последното състезание за Голямата награда на Нидерландия. 56-годишният принцип е запален автомобилен състезател, вече не е сред наследниците на трона в Нидерландия, но остава част от кралското семейство.

През 2016 г. принцът и неговият бизнес партньор Мено де Йонг придобиха пистата и спомогнаха за завръщането на Формула 1 в Нидерландия през 2021 г. след 36-годишно отсъствие. Това завръщане съвпадна с възхода на Макс Верстапен и огромния ръст в популярността на Формула 1 в страната.

From classic to Godzilla! 🎨



We've seen some seriously special one-off liveries so far this season 🤩#F1 pic.twitter.com/O90svgQh67 — Formula 1 (@F1) August 3, 2026

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Сега принц Бернхард прехвърля своите дялове в пистата, както и в други бизнеси и имотни инвестиции, на партньорите си Де Йонг и Кун Грьоневелд.

„Мисията е изпълнена - заяви принцът в специално изявление. - Върнахме Формула 1 в Нидерландия и „Зандвоорт“ беше на световната сцена за шест издания. По-добре от това не може да стане и тогава трябва да се осмелиш да направиш избор. Предавам дяловете си на партньорите, с които изградихме това.“

Финансовите детайли по продажбата не са оповестени, но принцът споделя, че ще остане ангажиран с моторните спортове, докато се фокусира върху нови начинания в областта на изкуствения интелект.

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Състезанието на 23 август ще бъде последното събитие от Формула 1 на „Зандвоорт“, след което пистата пак ще остане в календара в бъдеще, но ще участва в ротация с други трасета. Верстапен обаче не е прекалено сантиментален относно предстоящото сбогуване.

„Винаги съм имал прекрасни моменти там - каза четирикратният световен шампион пред Viaplay. - Хубаво е също, че успях да спечеля това състезание няколко пъти. Формула 1 спира там сега, но пистата си остава, така че все още мога да карам там с други коли. В крайна сметка за мен не се променя много.“

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Снимки: Gettyimages