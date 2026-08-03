Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 16:00 Хулио Веласкес коментира големия сблъсък между Левски и Кайрат - на живо от "Герена"
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Гюнтер Щайнер похвали Ред Бул за привличането на ключова фигура от Мерцедес

Гюнтер Щайнер похвали Ред Бул за привличането на ключова фигура от Мерцедес

  • 3 авг 2026 | 14:43
  • 342
  • 0

Бившият шеф на отбора на Хаас във Формула 1, Гюнтер Щайнер, приветства скорошното назначение на Гуен Лагрю начело на младежката програма на Ред Бул, определяйки този ход като важна стъпка за поддържане на потока от таланти, установен от Хелмут Марко.

След напускането на дългогодишния съветник по моторните спортове Марко в края на сезон 2025, бъдещата посока на програмата за млади пилоти на Ред Бул се превърна в тема на дискусии в падока. Отборът от Милтън Кийнс обаче наскоро потвърди, че е привлякъл Лагрю от Мерцедес, като французинът ще поеме ролята на директор на младежката програма на Ред Бул през 2027 г.

Мароко с проект за 1,2 милиарда долара, за да приеме Формула 1
Мароко с проект за 1,2 милиарда долара, за да приеме Формула 1

Лагрю прекара повече от десетилетие в отбора от Бракли и се утвърди като един от водещите специалисти в развитието на таланти във Формула 1. По време на работата си със „Сребърните стрели“ той изигра ключова роля в откриването и развитието на пилоти като Джордж Ръсел и настоящия лидер в шампионата Кими Антонели.

„Бях доста изненадан, че Лагрю напусна Мерцедес. Сигурно са му направили много добра оферта, защото той е много близък с хората там - заяви Щайнер в подкаста The Red Flags. - Мисля, че той е страхотен в откриването на таланти и знае какво се случва във всички серии. Гуен се занимава с това по-дълго от всеки друг. Затова има това предимство и знае какво търси. Така че, абсолютно, това беше много добро назначение от страна на Лоран Мекис, за да осигури Гуен за бъдещето.“

Бриаторе поиска спринт към всяко едно състезание
Бриаторе поиска спринт към всяко едно състезание

Няколко пилоти от Формула 1 са преминали през младежката програма на Ред Бул, включително четирикратните шампиони Макс Верстапен и Себастиан Фетел, настоящите пилоти на Уилямс Карлос Сайнц и Алекс Албон, Дениъл Рикардо, настоящият пилот на Алпин Пиер Гасли и съотборникът на Верстапен Исак Хаджар.

Опитва ли се Алпин да привлече Фернандо Алонсо?
Опитва ли се Алпин да привлече Фернандо Алонсо?
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Сами Паяри: Тепърва ще осъзная какво означава победата в рали "Финландия"

Сами Паяри: Тепърва ще осъзная какво означава победата в рали "Финландия"

  • 3 авг 2026 | 10:02
  • 519
  • 0
Бриаторе поиска спринт към всяко едно състезание

Бриаторе поиска спринт към всяко едно състезание

  • 3 авг 2026 | 09:52
  • 763
  • 0
Ще се върне ли Ожие в WRC след тежката катастрофа?

Ще се върне ли Ожие в WRC след тежката катастрофа?

  • 3 авг 2026 | 09:40
  • 2593
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

  • 3 авг 2026 | 08:04
  • 1453
  • 0
Опитва ли се Алпин да привлече Фернандо Алонсо?

Опитва ли се Алпин да привлече Фернандо Алонсо?

  • 2 авг 2026 | 21:26
  • 2203
  • 2
Гюнтер Щайнер: Няма смисъл от състезания в Европа през декември

Гюнтер Щайнер: Няма смисъл от състезания в Европа през декември

  • 2 авг 2026 | 21:03
  • 1941
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес говори преди първия мач с Кайрат - гледайте на живо!

Веласкес говори преди първия мач с Кайрат - гледайте на живо!

  • 3 авг 2026 | 15:45
  • 429
  • 0
Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

  • 3 авг 2026 | 13:08
  • 30072
  • 130
ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

  • 3 авг 2026 | 14:19
  • 22262
  • 31
ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 15:21
  • 2761
  • 1
България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

  • 3 авг 2026 | 11:08
  • 11471
  • 13
Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

  • 3 авг 2026 | 07:17
  • 8861
  • 13