Гюнтер Щайнер похвали Ред Бул за привличането на ключова фигура от Мерцедес

Бившият шеф на отбора на Хаас във Формула 1, Гюнтер Щайнер, приветства скорошното назначение на Гуен Лагрю начело на младежката програма на Ред Бул, определяйки този ход като важна стъпка за поддържане на потока от таланти, установен от Хелмут Марко.

След напускането на дългогодишния съветник по моторните спортове Марко в края на сезон 2025, бъдещата посока на програмата за млади пилоти на Ред Бул се превърна в тема на дискусии в падока. Отборът от Милтън Кийнс обаче наскоро потвърди, че е привлякъл Лагрю от Мерцедес, като французинът ще поеме ролята на директор на младежката програма на Ред Бул през 2027 г.

Ferrari lead a list of seven teams with double points finishes so far! 💪#F1 pic.twitter.com/6NWTUA9ob5 — Formula 1 (@F1) August 2, 2026

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Лагрю прекара повече от десетилетие в отбора от Бракли и се утвърди като един от водещите специалисти в развитието на таланти във Формула 1. По време на работата си със „Сребърните стрели“ той изигра ключова роля в откриването и развитието на пилоти като Джордж Ръсел и настоящия лидер в шампионата Кими Антонели.

„Бях доста изненадан, че Лагрю напусна Мерцедес. Сигурно са му направили много добра оферта, защото той е много близък с хората там - заяви Щайнер в подкаста The Red Flags. - Мисля, че той е страхотен в откриването на таланти и знае какво се случва във всички серии. Гуен се занимава с това по-дълго от всеки друг. Затова има това предимство и знае какво търси. Така че, абсолютно, това беше много добро назначение от страна на Лоран Мекис, за да осигури Гуен за бъдещето.“

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Няколко пилоти от Формула 1 са преминали през младежката програма на Ред Бул, включително четирикратните шампиони Макс Верстапен и Себастиан Фетел, настоящите пилоти на Уилямс Карлос Сайнц и Алекс Албон, Дениъл Рикардо, настоящият пилот на Алпин Пиер Гасли и съотборникът на Верстапен Исак Хаджар.

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Снимки: Gettyimages