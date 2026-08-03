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  3. Ейдриън Нюи е уверен, че Фернандо Алонсо ще остане в Астън Мартин

Ейдриън Нюи е уверен, че Фернандо Алонсо ще остане в Астън Мартин

  • 3 авг 2026 | 15:22
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Шефът на отбора на Астън Мартин във Формула 1, Ейдриън Нюи, изрази увереност, че Фернандо Алонсо ще продължи да се състезава за тима въпреки трудната ситуация от началото на сезон 2026.

Бъдещето на Алонсо в Астън Мартин е обект на засилен интерес напоследък, предвид проблемите на отбора и факта, че договорът на пилота изтича в края на 2026 г.

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Испанецът, който вече е на 45 години, призна, че обмисля плановете си за бъдещето, като същевременно настоява, че все още е способен да се състезава на най-високо ниво. Той подчерта, че сам ще усети кога е дошъл моментът да сложи край на кариерата си във Формула 1.

Слабата форма на Астън Мартин през 2026 г. допълнително засили разочарованието на Алонсо и спекулациите за бъдещето му. Първото творение на Нюи за тима, болидът AMR26, се оказа истинско бедствие на четири колела.

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По време на уикенда в Унгария, където дебютира подобрената версия на болида – AMR26 B, Нюи беше попитан от медиите за отношенията между Астън Мартин и Алонсо.

„Очевидно е, че Фернандо е невероятен пилот. Той допринася изключително много за отбора, както с обратната си връзка, така и със способностите си. Така че за нас, разбира се, той е важен“, заяви Нюи.

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„Уверен съм, че Фернандо се наслаждава на времето си с нас и че ще продължим нашите взаимоотношения“, прогнозира той.

Преди състезанието в Унгария Алонсо беше заявил, че има пълно доверие в способността на Нюи да промени нещата. В момента Астън Мартин очаква и подобрения задвижващ агрегат на Хонда, който ще бъде въведен на "Зандвоорт" след лятната пауза във Формула 1.

Изглежда, че увереността на Алонсо е оправдана, тъй като първоначалните признаци сочат, че представянето AMR26 е значително подобрено. Двукратният световен шампион достигна до втората част на квалификацията, а в състезанието завърши на 14-о място, точно зад съотборника си Ланс Строл, който финишира 13-и.

Остава въпросът дали Астън Мартин ще може да продължи с подобренията и дали това ще бъде достатъчно, за да задържи Алонсо в отбора.

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Снимки: Gettyimages

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