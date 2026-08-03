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  3. От Тойота потвърдиха причината за катастрофата на Ожие във Финландия

От Тойота потвърдиха причината за катастрофата на Ожие във Финландия

  • 3 авг 2026 | 12:59
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Техническият директор на Тойота, Том Фаулър, потвърди, че в автомобила на Себастиен Ожие не е имало повреда преди катастрофата, която коства на деветкратния световен шампион лидерството в рали „Финландия“.

Ожие и неговият навигатор Жулиен Инграсия прекараха нощта в болница след като катастрофираха с висока скорост в отсечката „Вастила“ в събота следобед. Автомобилът на Тойота с номер 1 не успя да вземе десен завой и се разби в дърветата.

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Фаулър заяви следното пред Dirtfish: „Видях много конспиративни теории за тази катастрофа, но колата е в нашия сервиз и четирите ѝ колела все още сочат в една и съща посока. Окачването и механиката на автомобила са напълно функциониращи. От анализа на данните, който направихме веднага след връщането на колата, единственото, което видяхме, е, че за съжаление автомобилът е бил с малко по-висока скорост на това място в сравнение с останалите.“

„Мисля, че основното за това място на пътя е, че е комбинация от завои: ляв, десен, които са много бързи. И веднага щом се получи някаква ситуация на презавиване, вече си насочен в грешната посока за следващата част от комбинацията. Границите са изключително малки. Не говорим, че е влязъл твърде, твърде бързо. Става въпрос за няколко километра в час разлика, при която просто започваш да губиш задната част.“

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„Да изпуснеш задницата, когато трябва да вземеш следващия завой в обратната посока с много висока скорост... границата е просто толкова малка. Проверихме колата с ФИА тази сутрин и всичко е в изправност“, добави той.

Фаулър побърза да похвали здравината на настоящите автомобили от клас Rally1, като допълни: „За пореден път мисля, че показахме, че автомобилът Rally1 и философията на регулациите за безопасност – които са копирани и за колите през 2027 г. – означават, че кокпитът на автомобила е в абсолютно безупречно състояние. Няма нито една дупка, нито една повреда след това, което очевидно е било много тежко преживяване в колата.“

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Снимки: Gettyimages

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