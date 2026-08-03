Валентино Роси: Битка за титлата с Макс Верстапен би завършила с бой

Седемкратният шампион в MotoGP Валентино Роси призна, че една битка за титлата между него и звездата fj Формула 1 Макс Верстапен най-вероятно „би завършила с бой“. Роси спечели общо девет световни титли в мотоциклетизма по време на знаменитата си кариера между 1996 г. и 2021 г. и е смятан за един от най-великите състезатели в историята на моторните спортове.

В момента Роси се състезава с автомобили, като участва в Световния шампионат за издръжливост (WEC) през 2024 г. и 2025 г. Този сезон той кара само в GT World Challenge Европа, където редовно се изправя срещу пилотите на отбора на Верстапен в GT3 – Мерцедес-AMG Тийм Верстапен Рейсинг.

Valentino Rossi admits he ‘would come to blows’ in title fight with Max Verstappen



Valentino Rossi has delivered a fiery verdict on a hypothetical title showdown with Formula 1 titan Max Verstappen, confessing that their fierce rivalry would almost certhttps://t.co/nH26dUQMUn pic.twitter.com/gnBab780GY — M Sports (@MSports_all) August 1, 2026

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Италианската легенда наскоро разкри, че иска да получи лиценз за Северната дъга на „Нюрбургринг“, за да участва в състезанията, в които Верстапен се включи тази година. Роси също така проявява интерес към участие в „24 часа на Льо Ман“, като наскоро намекна, че би сформирал екип с конкурента на Верстапен във Формула 1 – световният шампион Ландо Норис.

Роси и Норис бяха заедно на Фестивала на скоростта в Гудууд, където италианецът потвърди, че не би искал да се изправя срещу четирикратния шампион от Формула 1 в битка за титлата в която и да е надпревара.

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„Ако е възможно, никога не бих искал да се боря с Верстапен за шампионска титла“, заяви Роси в интервю по време на фестивала в Гудууд.

В отговор на това Крейг Слейтър от Sky Sports F1 предположи, че двамата „биха стигнали до бой“ предвид състезателните им стилове, на което Роси отвърна: „Да, не знам дали това е правилният начин, но за мен е нормален.“

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Норис и Роси поддържат добри отношения и именно последната им среща породи разговори за евентуално бъдещо партньорство.

Попитан от Карун Чандок на Фестивала на скоростта в Гудууд дали би искал да бъде в един отбор с Роси в Льо Ман, Норис отговори: „Разбира се, че бих искал.“

„Имаме твърде много състезания, но сега, когато Макларън навлиза в Льо Ман, може би е възможно. Може би не следващата година, но след две, три или четири години, бих се радвал. За мен ще бъде чест и съм сигурен, че много ще се забавляваме“, добави той.

На това Роси отвърна: „Благодаря, ще се опитам да изчакам Ландо“, като намекна, че вече е на 47 години.

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Снимки: Gettyimages