Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 16:00 Хулио Веласкес коментира големия сблъсък между Левски и Кайрат - на живо от "Герена"
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Валентино Роси: Битка за титлата с Макс Верстапен би завършила с бой

Валентино Роси: Битка за титлата с Макс Верстапен би завършила с бой

  • 3 авг 2026 | 15:10
  • 304
  • 0
Валентино Роси: Битка за титлата с Макс Верстапен би завършила с бой

Седемкратният шампион в MotoGP Валентино Роси призна, че една битка за титлата между него и звездата fj Формула 1 Макс Верстапен най-вероятно „би завършила с бой“. Роси спечели общо девет световни титли в мотоциклетизма по време на знаменитата си кариера между 1996 г. и 2021 г. и е смятан за един от най-великите състезатели в историята на моторните спортове.

В момента Роси се състезава с автомобили, като участва в Световния шампионат за издръжливост (WEC) през 2024 г. и 2025 г. Този сезон той кара само в GT World Challenge Европа, където редовно се изправя срещу пилотите на отбора на Верстапен в GT3 – Мерцедес-AMG Тийм Верстапен Рейсинг.

Верстапен записа първа победа като собственик на отбор в GT3
Верстапен записа първа победа като собственик на отбор в GT3

Италианската легенда наскоро разкри, че иска да получи лиценз за Северната дъга на „Нюрбургринг“, за да участва в състезанията, в които Верстапен се включи тази година. Роси също така проявява интерес към участие в „24 часа на Льо Ман“, като наскоро намекна, че би сформирал екип с конкурента на Верстапен във Формула 1 – световният шампион Ландо Норис.

Роси и Норис бяха заедно на Фестивала на скоростта в Гудууд, където италианецът потвърди, че не би искал да се изправя срещу четирикратния шампион от Формула 1 в битка за титлата в която и да е надпревара.

Тръмп е бил част от провален проект за старт във Формула 1
Тръмп е бил част от провален проект за старт във Формула 1

„Ако е възможно, никога не бих искал да се боря с Верстапен за шампионска титла“, заяви Роси в интервю по време на фестивала в Гудууд.

В отговор на това Крейг Слейтър от Sky Sports F1 предположи, че двамата „биха стигнали до бой“ предвид състезателните им стилове, на което Роси отвърна: „Да, не знам дали това е правилният начин, но за мен е нормален.“

Мароко с проект за 1,2 милиарда долара, за да приеме Формула 1
Мароко с проект за 1,2 милиарда долара, за да приеме Формула 1

Норис и Роси поддържат добри отношения и именно последната им среща породи разговори за евентуално бъдещо партньорство.

Попитан от Карун Чандок на Фестивала на скоростта в Гудууд дали би искал да бъде в един отбор с Роси в Льо Ман, Норис отговори: „Разбира се, че бих искал.“

„Имаме твърде много състезания, но сега, когато Макларън навлиза в Льо Ман, може би е възможно. Може би не следващата година, но след две, три или четири години, бих се радвал. За мен ще бъде чест и съм сигурен, че много ще се забавляваме“, добави той.

На това Роси отвърна: „Благодаря, ще се опитам да изчакам Ландо“, като намекна, че вече е на 47 години.

Бриаторе поиска спринт към всяко едно състезание
Бриаторе поиска спринт към всяко едно състезание
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Сами Паяри: Тепърва ще осъзная какво означава победата в рали "Финландия"

Сами Паяри: Тепърва ще осъзная какво означава победата в рали "Финландия"

  • 3 авг 2026 | 10:02
  • 519
  • 0
Бриаторе поиска спринт към всяко едно състезание

Бриаторе поиска спринт към всяко едно състезание

  • 3 авг 2026 | 09:52
  • 763
  • 0
Ще се върне ли Ожие в WRC след тежката катастрофа?

Ще се върне ли Ожие в WRC след тежката катастрофа?

  • 3 авг 2026 | 09:40
  • 2594
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

  • 3 авг 2026 | 08:04
  • 1454
  • 0
Опитва ли се Алпин да привлече Фернандо Алонсо?

Опитва ли се Алпин да привлече Фернандо Алонсо?

  • 2 авг 2026 | 21:26
  • 2205
  • 2
Гюнтер Щайнер: Няма смисъл от състезания в Европа през декември

Гюнтер Щайнер: Няма смисъл от състезания в Европа през декември

  • 2 авг 2026 | 21:03
  • 1942
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес говори преди първия мач с Кайрат - гледайте на живо!

Веласкес говори преди първия мач с Кайрат - гледайте на живо!

  • 3 авг 2026 | 15:45
  • 469
  • 0
Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

  • 3 авг 2026 | 13:08
  • 30119
  • 130
ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

  • 3 авг 2026 | 14:19
  • 22358
  • 31
ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 15:21
  • 2800
  • 1
България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

  • 3 авг 2026 | 11:08
  • 11501
  • 13
Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

  • 3 авг 2026 | 07:17
  • 8877
  • 14