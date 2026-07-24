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Френки де Йонг със съмнения в медиците на Нидерландия за контузията си

  • 24 юли 2026 | 04:16
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Барселона обяви, че Френки де Йонг страда от разкъсване на вътрешна връзка на дясното коляно. Нидерландският национал разкри, че травмата се е влошила по време на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико поради грешна преценка от страна на медицинския екип "лалетата".

Френки де Йонг аут за месеци заради контузията
Френки де Йонг аут за месеци заради контузията

В Instagram профила състезателят посочи, че към момента операция не се обмисля. Именно там той сподели съмненията си относно нидерландските медици.

„По време на Световното първенство контузих коляното си. След първоначалните прегледи лекарите ми казаха, че става въпрос за лека травма и че тя няма да се влоши, ако продължа да играя“, написа той.

След завръщането му в Испания обаче диагнозата се е оказала много по-сериозна, за което казва още в профила си в социалната мрежа футболистът.

„Върнах се в Барселона за допълнителни изследвания. Те показаха, че контузията е по-тежка, отколкото беше установено първоначално“, продължи нидерландецът.

Шампионът на Испания ще стартира официално сезона си на 23 август с гостуване на Елче в първия крът на Ла Лига, като е почти сигурно, че ще трябва да се справи без своя ключов полузащитник, който както стана по-ясно ще отсъства в продължение на цели месеци от футболните терени.

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