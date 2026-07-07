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  3. ЦСКА представи треньорските щабове на част от юношеските формации

ЦСКА представи треньорските щабове на част от юношеските формации

  • 7 юли 2026 | 18:39
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ЦСКА представи треньорските щабове на част от юношеските формации

Отборът на ЦСКА III стартира своята подготовка на 29ти юни, а седмица по-късно тренировъчен процес започнаха и юношеските формации до 15, 16 и 17-годишна възраст.

От клуба представиха треньорските щабове, които ще водят съответните отбори на своята специализирана страница за ДЮШ:

ЦСКА IIIТрета лига:
Старши треньор - Даниел Моралес
Помощник треньор - Васил Божиков
Помощник треньор - Ради Василев
Кондиционен треньор - Георги Иванов
Треньор на вратари - Емил Михайлов
Спортен Психолог - Константин Андреев
Анализатор - Алекс Асенов

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ЦСКА U17 — Елитна юношеска група:
Старши треньор - Мартин Митов
Помощник треньор - Мартин Иванов
Помощник треньор - Вартан Маликян
Кондиционен треньор - предстои да бъде обявен
Треньор на вратари - Христо Бахтарлиев
Спортен Психолог - Константин Андреев
Анализатор - Алекс Асенов

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ЦСКА U16 — Елитна юношеска група:
Старши треньор - Йордан Юруков
Помощник треньор - Калоян Радков
Помощник треньор - Вартан Маликян
Кондиционен треньор - Иво Хайрилов
Треньор на вратари - Димитър Славков
Спортен Психолог - Сибила Данчева
Анализатор - Алекс Асенов

ЦСКА U15 — Елитна юношеска група:
Старши треньор - Димитър Дерменджиев
Помощник треньор - Йордан Върбанов
Помощник треньор - Мартин Попов
Кондиционен треньор - Иво Хайрилов
Треньор на вратари - Венелин Димов
Спортен Психолог - Сибила Данчева
Анализатор - Алекс Асенов

Медицински Щаб:
Доктор - Владислав Цонев
Физиотерапевт - Димко Пантев
Физиотерапевт - Александър Иванов
Физиотерапевт - Георги Попов

"Пожелаваме на всички футболисти здраве, постоянство, силна подготовка и успешно футболно израстване през новия сезон. На треньорските щабове желаем ползотворна работа, много енергия и успехи в развитието на младите армейци", написаха от клуба.

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