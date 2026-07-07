ЦСКА представи треньорските щабове на част от юношеските формации

Отборът на ЦСКА III стартира своята подготовка на 29ти юни, а седмица по-късно тренировъчен процес започнаха и юношеските формации до 15, 16 и 17-годишна възраст.

От клуба представиха треньорските щабове, които ще водят съответните отбори на своята специализирана страница за ДЮШ:

ЦСКА III — Трета лига:

Старши треньор - Даниел Моралес

Помощник треньор - Васил Божиков

Помощник треньор - Ради Василев

Кондиционен треньор - Георги Иванов

Треньор на вратари - Емил Михайлов

Спортен Психолог - Константин Андреев

Анализатор - Алекс Асенов

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ЦСКА U17 — Елитна юношеска група:

Старши треньор - Мартин Митов

Помощник треньор - Мартин Иванов

Помощник треньор - Вартан Маликян

Кондиционен треньор - предстои да бъде обявен

Треньор на вратари - Христо Бахтарлиев

Спортен Психолог - Константин Андреев

Анализатор - Алекс Асенов

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ЦСКА U16 — Елитна юношеска група:

Старши треньор - Йордан Юруков

Помощник треньор - Калоян Радков

Помощник треньор - Вартан Маликян

Кондиционен треньор - Иво Хайрилов

Треньор на вратари - Димитър Славков

Спортен Психолог - Сибила Данчева

Анализатор - Алекс Асенов

ЦСКА U15 — Елитна юношеска група:

Старши треньор - Димитър Дерменджиев

Помощник треньор - Йордан Върбанов

Помощник треньор - Мартин Попов

Кондиционен треньор - Иво Хайрилов

Треньор на вратари - Венелин Димов

Спортен Психолог - Сибила Данчева

Анализатор - Алекс Асенов

Медицински Щаб:

Доктор - Владислав Цонев

Физиотерапевт - Димко Пантев

Физиотерапевт - Александър Иванов

Физиотерапевт - Георги Попов

"Пожелаваме на всички футболисти здраве, постоянство, силна подготовка и успешно футболно израстване през новия сезон. На треньорските щабове желаем ползотворна работа, много енергия и успехи в развитието на младите армейци", написаха от клуба.

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