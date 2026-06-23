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Юношите на Лудогорец отново ще участват в най-силният турнир на Балканите

  • 23 юни 2026 | 11:13
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Юношите на Лудогорец отново ще участват в най-силният турнир на Балканите

За поредна година, юношите на Лудогорец U18 (Разград) ще са сред участниците в престижния международен младежки турнир „Футболни приятели“. Домакин на традиционната надпревара е град Фоча в Босна и Херцеговина. Тази година ще е 20-ото й издание, което ще се проведе от 30 юли до 3 август. Турнирът е най-силния на Балканите. В него участват отбори от Италия, Англия, Нидерландия и състави от най-силните футболни школи на Балканския полуостров. Академията на Лудогорец ще заложи сега на дарования, родени през 2009 и 2010 година. В предишните си участия, юношите на разградския клуб играха веднъж финал (загубиха от Цървена звезда, Сърбия след изпълнения на дузпи), класираха се и на трето място.

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