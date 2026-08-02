Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Нико Петров: Когато Левски играе в нашето първенство, отборите срещу него си мислят, че са на космически кораб!

Нико Петров: Когато Левски играе в нашето първенство, отборите срещу него си мислят, че са на космически кораб!

  • 2 авг 2026 | 13:40
  • 4511
  • 8

Победата с 3:0 над Септември в третия кръг беше поредното доказателство, че Левски вече печели не само с класа, а и с футболна идея, която все по-трудно може да бъде разчетена от съперниците.

Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ
Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ

В анализа си след двубоя Нико Петров обръща внимание на един от най-интересните елементи в играта на "сините" – непрекъснатата ротация между футболистите и автоматичното запълване на освободените пространства. Именно това е причината противниковите отбори да изглеждат объркани.

В българското първенство повечето тимове са свикнали да защитават срещу статични позиции. Срещу този Левски обаче такава логика не съществува. Крилото влиза навътре, бекът атакува високо, халфът се озовава между централните защитници, а негов съотборник моментално запълва освободената зона. Всичко се случва за секунди и без да се нарушава структурата на отбора.

20 Левски 3:0 Септември

Точно това прави Левски толкова труден за разгадаване. Вместо да следват топката, защитниците започват да се чудят кого всъщност трябва да пазят. Появява се колебание, а след него и свободните пространства, които "сините" използват безмилостно.

Затова не е пресилено да се каже, че когато Левски играе по този начин, за много отбори в efbet Лига усещането е като да са се качили на космически кораб. Всичко се случва твърде бързо, играчите непрекъснато сменят местата си, а противникът така и не успява да намери ориентир.

Любопитен акцент в анализа на Нико Петров е и новият начин, по който Левски организира пресата при противников аут. Все по-ясно се вижда идеята първата линия на натиск да бъде изградена с нетрадиционни предни двама в лицето на Бурас и Сула.

Но влиянието им далеч не се изчерпва само с пресата. С постоянното си движение между линиите и честото отдръпване от последната линия на защитата двамата хвърлиха в недоумение централните защитници на Септември.

Да ги последват ли към линията на халфовете и да оставят пространство зад гърба си, или да останат на позициите си и да им позволят да получават топката необезпокоявани? Именно подобни тактически дилеми превръщат днешния Левски в толкова труден съперник за разгадаване и са сред най-интересните акценти в анализа на Нико Петров.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

БФС представи първия цялостен анализ на футбола при подрастващите в България

БФС представи първия цялостен анализ на футбола при подрастващите в България

  • 2 авг 2026 | 10:49
  • 1104
  • 3
Луканов определи групата за двубоя с ЦСКА

Луканов определи групата за двубоя с ЦСКА

  • 2 авг 2026 | 10:14
  • 847
  • 2
Кайрат отлага мач от първенството между битките с Левски

Кайрат отлага мач от първенството между битките с Левски

  • 2 авг 2026 | 09:54
  • 1921
  • 2
ЦСКА праща крило под наем?

ЦСКА праща крило под наем?

  • 2 авг 2026 | 09:35
  • 14346
  • 18
ФК Девня надви Бенковски

ФК Девня надви Бенковски

  • 2 авг 2026 | 09:29
  • 1718
  • 2
Ракув иска футболист, който бе спряган за трансфер в Левски

Ракув иска футболист, който бе спряган за трансфер в Левски

  • 2 авг 2026 | 09:27
  • 2245
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Финал в Лигата на нациите: Полша 1:0 САЩ! Следете мача ТУК!

Финал в Лигата на нациите: Полша 1:0 САЩ! Следете мача ТУК!

  • 2 авг 2026 | 14:34
  • 766
  • 1
Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

  • 2 авг 2026 | 07:51
  • 11695
  • 84
Историческо! Словения грабна първи медал от Лигата на нациите

Историческо! Словения грабна първи медал от Лигата на нациите

  • 2 авг 2026 | 12:58
  • 6011
  • 4
Лудогорец насочва фокуса си изцяло в първенството с домакинство на Ботев (Враца)

Лудогорец насочва фокуса си изцяло в първенството с домакинство на Ботев (Враца)

  • 2 авг 2026 | 07:07
  • 9043
  • 30
Как на футболния свят му писна от Инфантино и каква щеше да е заплатата на швейцареца, ако планът му се бе реализирал

Как на футболния свят му писна от Инфантино и каква щеше да е заплатата на швейцареца, ако планът му се бе реализирал

  • 2 авг 2026 | 13:15
  • 7294
  • 8
Буфон: Бих избрал Конте пред Манчини начело на Италия, случаят с Пирло бе нескопосана политическа машинация

Буфон: Бих избрал Конте пред Манчини начело на Италия, случаят с Пирло бе нескопосана политическа машинация

  • 2 авг 2026 | 10:50
  • 7661
  • 5