Райс: Показахме две различни лица

Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс говори след победата на своя тим над Ботев (Враца). “Орлите” се наложиха с 2:1 над своя опонент. Специалистът обърна внимание на силното начало и коментира спада в играта през второто полувреме.

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„Да, разбира се, показахме две различни лица. Започнахме много добре през първото полувреме. Трябваше да вкараме повече голове. Играхме добре. Можехме да приключим мача още през първото полувреме. Честно казано не знам какво стана след това. Може би малко повече умора, но това не може да бъде оправдание.

Имаме голям състав, имаме широчина. За отбора и за мен като треньор няма достатъчно тренировки, за да дадем повече увереност на играчите. Постигнахме три победи, но знаем, че имахме и късмет. Трябва да убием Ботев Враца през първото полувреме.

Видал е все по-въвлечен в тренировките, но му трябва време. Искам да го видя на терена. С тях качеството ни ще бъде по-високо. В момента играем с тези футболисти. Имам представа за това какво трябва да подобрим“, каза още Райс.

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