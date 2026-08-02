Луканов след първите три мача: Имам чувството, че играхме в Шампионска лига, Лига Европа и Лигата на конференциите

Старши треньорът на Дунав (Русе) Емануел Луканов говори след загубата на своя тим от ЦСКА. “Драконите” отстъпиха с 1:2 и записаха трети пореден неуспех от старта на сезона, след като преди това паднаха от Левски и Лудогорец.

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“Нищо не взехме. Вече трети двубой добре играем с трите най-силни отбори в България. Имах чувството, че играем в Шампионска лига, Лига Европа и Лигата на конференциите. Следващите мачове ще са по-трудни. Трябва да гоним точки, да вземем нещо. Играхме срещу качествени отбори, пожелавам успех на ЦСКА в евротурнирите, на Ицо, който ми е приятел, на Вальо. Имат силен и добър отбор. Ние трябва да продължим да работим и да започнем да взимаме точки. Дори да не сме толкова красиви, но да вземем точки. Няма да е лесно, но не ни остава нищо друго освен да работим. Днес се получи хубав мач за неутралния зрител. Вкарахме динамика и притеснение в ЦСКА, но получаваме по нелеп начин голове. Затворихме отляво, пробиха ни отдясно, малко усилия не ни стигна да блокираме удара при втория гол. Остава горчивина. Пожелавам си в другите мачове да подходим по същия начин и да имаме добър резултат.

Идва и психологическият момент вече. Няма да е лесен следващия двубой. Идва Арда, който играе добре, има добри индивидуалности. Не трябва да постъпваме надменно. Трябва да подходим по нашия си начин - търпеливо и да търсим по-голяма конкретика. Трябва да развием по най-добрия начин контраатаките”, заяви Луканов.

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