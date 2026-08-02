Героят за ЦСКА: Тези мачове по принцип са трудни

Бранителят на ЦСКА Факундо Родригес говори след победата на своя тим над Дунав (Русе). “Червените” се наложиха с 2:1, като именно аржентинецът беше героят в срещата, вкарвайки победното попадение.

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“Тези мачове по принцип са трудни, защото трябва да преодолееш 11 футболисти, които са разположени на разстояние 20-30 метра. Когато се окажеш назад в резултата още в 10-ата минута, съперникът придобива още по-голяма енергия и става още по-трудно. Мисля, че нашият отбор контролираше изцяло мача, пространствата и топката. С характер успяхме да обърнем резултата.

Най-важното е, че ЦСКА не спря да търси гола. Както в този мач, така и във всички останали нашият отбор има лице и характер и винаги се стреми да вземе трите точки.

Не знам дали е най-красивият ми гол, но със сигурност е сред най-красивите. Беше много важен, посещавам го на моята фамилия, на съпругата ми и на детето ми”, заяви Родригес.

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