Левски без двама от основните си футболисти срещу Кайрат

Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще прави състав за първата среща с Кайрат, която е във вторник от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“, без двама от най-силните си играчи до този момент. Става въпрос за Акрам Бурас и Майкон. Първият изправи косите на феновете на тима при победата над Септември в 72-ата минута, когато се хвана за бедрото и не успя да продължи. Той бе откаран в болница, а вчера мина през куп прегледи. Смята се, че става въпрос за разтежение. Това означава, че „сините“ го губят за около месец. Точното му състояние обаче ще стана ясно днес. Очаква се да го обяви лично Хулио Веласкес в 16:00 часа, когато ще застане пред медиите за пресконференцията преди двубоя с Кайрат.

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Положението на Майкон е сходно. Той също страда от разтежение и затова не попадна в групата за двубоя със Септември. Бразилецът е получил контузията по време на реванша с Университатя Крайова.

След победата над Септември (3:0) Веласкес не показа притеснение от контузията на Бурас и подчерта, че такива неща се случват и никой не бива да се учудва. Спокойствието му идва и от факта, че той разполага с варианти за техни заместници.

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