Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Светльо Вуцов стана баща

Светльо Вуцов стана баща

  • 31 юли 2026 | 12:34
  • 1152
  • 3
Светльо Вуцов стана баща

Вратаря на Левски Светослав Вуцов се сдоби с първа рожба. За това се похвалиха лично от клуба. Половинката на стража Дарина го дари с момиченце, носещо името Светлана.

Ето какво пишат от Левски:

Вратарят на „Левски“ Светослав Вуцов се сдоби с първа рожба. Прекрасната му половинка Дарина го дари с малката Светлана. Принцесата е висока 52 см и тежи 3,450 кг.

Младото семейство благодари на екипа на болница „Надежда“, и в частност на д-р Даниел Георгиев, който се грижеше неуморно за двете дами.

ПФК „Левски“ пожелава на малката Светлана и щастливите родители много здраве и най-прекрасното детство.

Екипът на Sportal.bg честити на младото семейство и пожелава много здраве, щастие и прекрасни мигове с малката Светлана!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Косич дал зелена светлина за привличането на италиански халф с български корени

Косич дал зелена светлина за привличането на италиански халф с български корени

  • 31 юли 2026 | 10:53
  • 1222
  • 1
Рилски спортист ще пътува 500 км за следващия си мач

Рилски спортист ще пътува 500 км за следващия си мач

  • 31 юли 2026 | 10:33
  • 988
  • 0
Левски пусна в продажба билети за двубоя със Септември

Левски пусна в продажба билети за двубоя със Септември

  • 31 юли 2026 | 10:22
  • 801
  • 1
Тежки противници очакват ЦСКА при отпадане от Лига Европа

Тежки противници очакват ЦСКА при отпадане от Лига Европа

  • 31 юли 2026 | 10:22
  • 14680
  • 6
Героят за ЦСКА с послание към "червена" България

Героят за ЦСКА с послание към "червена" България

  • 31 юли 2026 | 09:30
  • 4492
  • 10
ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

  • 31 юли 2026 | 09:19
  • 30812
  • 62
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Емоциите около мача с Университатя за мен са приключили, мисля само за утрешния мач

Веласкес: Емоциите около мача с Университатя за мен са приключили, мисля само за утрешния мач

  • 31 юли 2026 | 13:16
  • 2097
  • 7
ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

  • 31 юли 2026 | 09:19
  • 30812
  • 62
Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

  • 31 юли 2026 | 08:54
  • 37536
  • 47
Тежки противници очакват ЦСКА при отпадане от Лига Европа

Тежки противници очакват ЦСКА при отпадане от Лига Европа

  • 31 юли 2026 | 10:22
  • 14680
  • 6
Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

  • 31 юли 2026 | 08:00
  • 6907
  • 1
Малко столично дерби в "Овча купел"

Малко столично дерби в "Овча купел"

  • 31 юли 2026 | 07:15
  • 5533
  • 18