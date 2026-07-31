Светльо Вуцов стана баща

Вратаря на Левски Светослав Вуцов се сдоби с първа рожба. За това се похвалиха лично от клуба. Половинката на стража Дарина го дари с момиченце, носещо името Светлана.
Ето какво пишат от Левски:
Вратарят на „Левски“ Светослав Вуцов се сдоби с първа рожба. Прекрасната му половинка Дарина го дари с малката Светлана. Принцесата е висока 52 см и тежи 3,450 кг.
Младото семейство благодари на екипа на болница „Надежда“, и в частност на д-р Даниел Георгиев, който се грижеше неуморно за двете дами.
ПФК „Левски“ пожелава на малката Светлана и щастливите родители много здраве и най-прекрасното детство.
Екипът на Sportal.bg честити на младото семейство и пожелава много здраве, щастие и прекрасни мигове с малката Светлана!Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google