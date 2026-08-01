Сами Паяри води във Финландия, Еванс се върна трети

Победителят от рали „Естония“ Сами Паяри (Тойота) е начело в домашното му рали „Финландия“, 10 кръг от Световния рали шампионат преди последните две отсечки утре.

Сами излезе начело в 17-я етап, където катастрофира водача до този момент Себастиен Ожие (Тойота) и днес завърши съботния ден с аванс от 46,4 секунди пред Оливър Солберг (Тойота). Двамата завършиха първи и втори и в предишния кръг в Естония.

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В последната отсечка за деня – „Леусту 2“ лидерът в класирането в WRC Елфин Еванс (Тойота) излезе трети в класирането. Преди този етап той имаше равно време с Адриен Фурмо (Хюндай), но Еванс спечели отсечка, победи французина с 3,8 секунди и го измести от третото място.

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При първото минаване на тази отсечка днес Еванс катастрофира малко преди финала, направи три премятания, но публиката го върна на пътя и така той получи шанс да продължи, а механиците на Тойота възстановиха напълно колата му в обедната сервизна зона.

По подобен начин се разви и битката за шестото място, където Тиери Нювил (Хюндай) изпревари Джошуа Макърлийн (М-Спорт Форд) и свали ирландеца на 7-ата позиция в генералното класиране.

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Утре рали „Финландия“ приключва с последните две отсечки – двете минавания на „Химос-Ямса“, като отсечката е дълга 30,02 километра и екипажите ще се борят за точките в супер неделята и в пауърстейджа – второто минаване на етапа.

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Снимки: Imago