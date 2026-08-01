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Тежка катастрофа на Себастиен Ожие го извади от рали „Финландия“

  • 1 авг 2026 | 18:45
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Тежка катастрофа на Себастиен Ожие го извади от рали „Финландия“

Катастрофа на световния шампион Себастиен Ожие и навигаторът му Жулиен Инграсия (Тойота) спря 17-ата отсечка от рали „Финландия“, 10 кръг от Световния рали шампионат за сезон 2026.

Двамата французи катастрофираха на 18,2 километра след старта на известния етап „Вастила“, като веднага след това отсечката беше спряна с червен флаг.

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Все още няма надеждна информация за състоянието на двамата след катастрофата. Според очевидци на катастрофата обаче двамата са добре и ако имат контузии, то те не са особено тежки.

Ожие катастрофира от първа позиция, като преди етап №17 той и Инграсия водеха с 20,9 секунди на Сами Паяри (Тойота), а трети вървеше Оливър Солберг, също заводски пилот на Тойота.

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По-рано днес, в 14-ата отсечка от пътя излетя и водачът в класирането в WRC Елфин Еванс (Тойота), който мина три пъти през таван при удара. Зрителите успяха да го върнат на пътя, той загуби около 2 минути, но завърши етапа и стигна до сервизната зона, след което механиците му го върнаха в състезанието.

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Снимки: Gettyimages

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