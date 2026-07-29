Мерцедес подготвя двигател с промени по ADUO?

По-късно този сезон Мерцедес може да представи версия на двигателя си с вътрешно горене за Формула 1, която ще е с промените, разрешени от правилата ADUO за изравняване на представянето.

Първоначално тезата на шефа на Мерцедес Тото Волф беше, че компанията няма да използва подобренията по ADUO, дори наскоро той пак обясни, че германците имат най-добрия двигател във Формула 1. Но пък изтече информация, че още на „Монца“ можем да видим въпросната нова версия.

Winning, 2026 style 😮‍💨



We have seen five different drivers be victorious this season so far! 🏆#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/vQW71L9koH — Formula 1 (@F1) July 28, 2026

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Очаква се, че новият мотор ще е с подобрено изгаряне на горивото, турбо с промени и подобрения, като трябва да се появи и ново гориво на Петронас. Основната цел ще е да се постигне по-високо ниво на надеждност и цялостно по-добро представяне – повече мощност, по-доброто й разгръщане и по-предвидими реакции при работата на мотора с турбото и хибридната система.

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Снимки: Gettyimages