Шефът на Рейсинг Булс към пилотите си: Слушайте радиото на Макс Верстапен

Шефът на отбора от Формула 1 Рейсинг Булс, Алън Пърмейн, е посъветвал своите пилоти Лиам Лоусън и Арвид Линдблад да обръщат специално внимание на радио комуникациите на Макс Верстапен.

Лоусън и Линдблад формираха най-неопитната пилотска двойка на стартовата решетка за 2026 г. В началото на кампанията те имаха общо едва 35 старта във Формула 1, което е значително по-малко от втория най-неопитен тандем – Джордж Ръсел и Кими Антонели от Мерцедес (176 старта).

"This is magical" ✨



Lewis and Max put on some show-stopping duels in the first half of the season 🍿#F1 pic.twitter.com/MMGuQ6Nl22 — Formula 1 (@F1) July 30, 2026

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Излишно е да се казва, че 24-годишният новозеландец и британско-шведският пилот, който скоро ще навърши 19, имат много да учат. Според Пърмейн четирикратният световен шампион на Ред Бул е прекрасен пример за подражание.

„В момента използваме опита на Макс, слушаме радиото му - заяви Пърмейн. - Едно от нещата, които постоянно казвам на нашите момчета, е: „Слушайте комуникацията му. Чуйте колко спокоен е винаги. Обърнете внимание колко добра е обратната му връзка.“

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„Мисля, че това е страхотен пример за младите пилоти и затова го наричам еталон – не само заради скоростта му, но и заради начина, по който се държи в и извън колата, което от моя гледна точка е образцово. Затова обичам да го използвам като ориентир за по-младите момчета.“

Въпреки че Ред Бул и Рейсинг Булс имат общ собственик, вторият отбор използва само информация, която е достъпна за всички останали тимове в шампионата.

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По стечение на обстоятелствата, по време на Гран при на Австрия Лоусън беше попитан дали все още учи неща от бившия си съотборник, след като имаше неуспешен престой от два кръга в Ред Бул в началото на 2025 г., преди да бъде върнат в базирания във Фаенца тим.

„Следим всички пилоти - каза Лоусън. - Очевидно има основно количество данни, които се споделят между всички отбори и до които имаме достъп. Сега не съм съотборник на Макс, разбира се, бях такъв само за две състезания. Но със сигурност научаваш неща, когато гледаш какво правят всички останали.“

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Снимки: Gettyimages