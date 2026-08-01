Полша и САЩ ще определят шампиона във VNL в повторение на финала от 2023-а

Финалният турнир във Волейболната Лига на нациите при мъжете в Нинбо (Китай) ще достигнат своята кулминация в неделя (2 август), когато ще бъде определен шампионът за 2026-а и ще бъдат разпределени всички медали. Денят ще започне с мача за бронзовите отличия между Япония и Словения, а по-късно САЩ и Полша ще се изправят един срещу друг в битка за златото, която ще бъде повторение на финала в световната надпревара от 2023-а година.

Големият финал между САЩ и настоящия шампион Полша е насрочен за 14,30 часа българско време.

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САЩ завършиха на пето място в предварителната фаза с баланс от 8 победи, 4 загуби и актив от 25 точки. В четвъртък те постигнаха впечатляваща чиста победа над миналогодишния сребърен медалист и действащ световен шампион Италия с 3:0. В събота американците нанесоха първа загуба на Япония за сезона след оспорван петгеймов двубой, спечелен с 3:2, и се класираха за финал във VNL за четвърти път в историята. Отборът на САЩ, обаче, никога не е печелил титлата, като имат три сребърни медала (2019, 2022, 2023) и един бронз от 2018-а. Последният им подиум на световно ниво е бронзът от Олимпийските игри в Париж 2024. С победата си в полуфинала САЩ изпревариха Словения и Япония в световната ранглиста, изкачвайки се от шесто на четвърто място.

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Полша е действащият шампион в Лигата и отбор №1 в света. "Дружина полска" е печелила турнира два пъти – през 2023-а и 2025-а, а през 2021-а взе среброто. Поляците имат и три бронзови медала в колекцията си (2019, 2022, 2024), с което си осигуриха седмо поредно присъствие на подиума в осемте издания на надпреварата. Отборът е и сребърен медалист от последните Олимпийски игри и бронзов от последното световно първенство. Тази година те завършиха втори в предварителната фаза с 10 победи, 2 загуби и 29 точки. На четвъртфиналите се наложиха над Украйна с 3:1, а в събота разгромиха Словения с 3:0 в полуфиналите.

Полша удари САЩ в последния мач от основната фаза в Лигата

САЩ и Полша са се срещали 51 пъти в големи международни състезания, като европейците имат 29 победи срещу 22 за американците. Последните пет сблъсъка между двата тима бяха спечелени от Полша, като серията започва с победата с 3:1 гейма във финала на Лигата на нациите през 2023-а, включва трилъра в пет гейма на олимпийския полуфинал в Париж 2024 и завършва с чистата победа с 3:0 в мача им от VNL на 19-и юли в Чикаго. Само в рамките на Лигата на нациите съперничеството е 7:4 в полза на Полша.

Мачът за бронзовите медали в неделя между Япония и Словения ще започне в 10,40 часа българско време. Това ще бъде битка между петия и шестия отбор в световната ранглиста

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До събота Япония беше единственият непобеден отбор в тазгодишното издание на VNL. Азиатците оглавиха предварителната фаза с 12 победи от 12 мача и 30 точки, след което елиминираха домакина на финалите Китай с 3:1 в четвъртфиналите. Първото им поражение дойде в полуфиналите след петгеймов трилър със САЩ. Япония има два медала от Лигата досега – бронз от 2023-а и сребро от 2024-а година.

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За Словения това ще бъде четвърти (и трети пореден) мач за бронз в Лигата. В предишните три случая те губеха и завършваха на четвърто място, така че все още търсят първия си медал от турнира. Този сезон словенците заеха трето място в предварителната фаза с 10 победи, 2 загуби и 26 точки. В откриващия четвъртфинал в Нинбо те надделяха в епична битка срещу Турция с 3:0, но след това отстъпиха на Полша в полуфиналите.

Япония с 4 от 4 след обрат срещу Словения

Япония и Словения са се срещали 11 пъти, като балансът е 8:3 в полза на японците. Азиатският тим е спечелил последните седем мача помежду им, включително обрата с 3:1 в мач от тазгодишната VNL на 14-и юни в Китай. Като цяло двата отбора имат седем срещи в надпреварата, като Словения е печелила само първата през 2021-а, което е и последната им победа над този съперник в който и да е турнир.

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