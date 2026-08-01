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  3. Юки Ишикава: Сега ни предстои още един мач, за да постигнем добър резултат

Юки Ишикава: Сега ни предстои още един мач, за да постигнем добър резултат

  • 1 авг 2026 | 18:18
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Капитанът на националния отбор на Япония Юки Ишикава сподели след изключително драматичната загуба от САЩ с 2:3 в полуфиналите на Волейболната Лига на нациите, че сега им предстои още един мач, за да постигнат добър резултат.

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"Мисля, че беше страхотен мач. Преди всичко, поздравления за отбора на САЩ! Играхме добре, но не постигнахме добър резултат. Сега ни предстои още един мач, за да постигнем добър резултат. Трябва да си изчистим ума, да се подготвим за мача утре и да играем по-добре", заяви Ишикава пред камерата на VBTV.

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Снимки: volleyballworld.com

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